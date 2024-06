Come arrivare a Rock in Roma 2024: treni e bus per raggiungere l'Ippodromo delle Capannelle

Fino al 27 giugno all'Ippodromo delle Capannelle si terrà la quattordicesima edizione della manifestazione musicale Rock in Roma 2024. Per raggiungere e lasciare l'impianto per il classico evento dell'estate romana, gli appassionati potranno contare su diverse soluzioni del trasporto pubblico compresi dei treni straordinari.

I treni

Grazie al rinnovato accordo tra il Regionale di Trenitalia e Rock in Roma saranno messi a disposizione degli utenti nove treni straordinari. I mezzi viaggieranno tra Ciampino e Roma (dall'impianto a Termini corsa di 15 minuti, ndr) per facilitare il rientro dei fans al termine dei concerti di Salmo e Noyz (21 giugno), Geolier (28 giugno), Calcutta (30 giugno), Placebo (8 luglio), Savage (16 luglio), Tedua (27 luglio).

I biglietti per i treni charter notturni sono acquistabili al costo di 6 euro sul sito del festival. Inoltre chi sceglie il pacchetto concerto+treno, avrà diritto a uno sconto del 15% sul prezzo del biglietto del concerto.

Gli autobus e la metro

I possessori dei biglietti oltre che sui treni potranno contare su 17 linee autobus da tutta Roma per raggiungere l'Ippodromo delle Capannelle. Ecco quali linee saranno attive:

664 (largo Colli Albani/metro A-Arco di Travertino/metro A-Appia-Capannelle);

520 (circolare Cinecittà-Capannelle-aeroporto di Ciampino, ultima corsa alle 23:30);

789 (viale America-Cinecittà, ultima corsa alle 20:50);

38 (stazione Termini-Porta di Roma);

44 (via Montalcini-via del Teatro Marcello);

61 (piazza Balsamo Crivelli-piazzale Flaminio/metro A);

86 (Conca D'Oro/via Elias Canetti-via Pelagosa);

170 (stazione Termini-piazzale dell'Agricoltura);

246 (Cornelia metro A-Malagrotta);

301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A);

314 (Casalone-largo Preneste);

404 (Rebibbia/metro B-San Giovanni in Argentella);

444 (via Francesco Paolo Bonifacio-Ponte Mammolo/metro B);

451 (Ponte Mammolo/metro B-Cinecittà/metro A);

881 (via Avanzini-via Paola);

916 (via Andersen-piazza Venezia);

980 (ospedale San Filippo Neri-via Pane).

Infine c'è il servizio delle metropolitane con le corse attive dalle 05:30 alle 23:30 dalla domenica al giovedì e fino all'01:30 il venerdì e il sabato. Si ricorda però che sulla metro A, dalla domenica al giovedì per lavori le ultime corse dei treni sono alle 21:00, dopo saranno attivi gli autobus sostitutivi.