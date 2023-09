Contro le truffe il ministro Sangiuliano promette i biglietti nominativi

Rendere tutti nominativi, come succede per gli eventi sportivi negli stadi, gli oltre 20.000 ticket che ogni giorno vengono emessi per accedere al Parco Archeologico del Colosseo. E' l'obiettivo prefissato dal ministero della Cultura che risponde alla richiesta di Roma Capitale di mettere un freno alla criticità dei "biglietti dopati" per accedere a uno dei monumenti più visitati al mondo.

I biglietti per il Colosseo "dopati"

Il fenomeno dei "bot", utilizzati da agenzie che così acquistano tutti i ticket disponibili per poi rimetterli sul mercato con una maggiorazione, è sotto la lente di ingrandimento dell'Antitrust come anticipato a luglio da RomaToday e documentato in diverse inchieste che Dossier (qui la prima inchiesta sul caso, qui la seconda). "Da mesi denunciamo questa vergogna" aveva detto l'assessore al turismo Alessandro Onorato. Adesso il ministero della Cultura spiega come si sta muovendo per mettere fine al cortocircuito che penalizza prima di tutto i turisti.

L'impegno del ministero della Cultura

"Stiamo ponendo rimedio ai disastri del passato - riferiscono fonti del MIC citate dall'agenzia DIRE -. In questi mesi abbiamo alacremente lavorato per giungere rapidamente al biglietto nominativo e superare la montagna di contenziosi giuridico-amministrativi ereditati dalla precedente gestione. Sin dalla sua istituzione il Parco Archeologico del Colosseo sta lavorando per contrastare il fenomeno del bagarinaggio". La nuova bigliettazione prevede la nominatività al momento della prenotazione online come per le partite di calcio o per altre tipologie di eventi sportivi, ma anche per i concerti. All'ingresso "chi acquista dovrà presentare un documento di risconoscimento valido".

"Ogni persona potrà acquistare un solo ticket"

Inoltre, "è già stata introdotta e sarà ampliata la quota dei titoli di ingresso riservata alla vendita in loco nel giorno in cui i turisti intendono visitare il Parco - prosegue il ministero - . Ogni persona potrà acquistare un solo biglietto. Su queste problematiche per altro già da tempo è attiva e fondamentale la collaborazione che da sempre esiste con tutte le forze dell'ordine per contrastare il fenomeno del bagarinaggio e dell'accaparramento dei biglietti".

L'assessore Onorato: "La Sovrintendenza agisca sin da subito"

Onorato nella serata di venerdì 15 settembre, dopo quanto fatto sapere dal ministero, ha rincarato la dose chiedendo interventi ancor più immediati: "Del biglietto nominale il ministero e la sovrintendente Russo (la presidente del Parco Archeologico, ndr) - dice l'assessore capitolino - ne parlano da tempo e noi lo chiediamo con forza. Bene l’impegno del ministro ma nel frattempo serve uno sforzo tecnologico da parte della Sovrintendenza che permetta sin da subito di evitare le vendite multiple e l’aumento del costo del biglietto per tutelare turisti e imprese del settore".