Torna al Colosseo la preghiera per la pace: per l’evento previste chiusure e deviazioni

Strade chiuse e linee dell’autobus deviate. Stop anche alla fermata della metro B Colosseo. E’ quanto previsto per la giornata di martedì 25 ottobre. Una data in cui viene organizzata la trentaseiesima edizione della preghiera per la pace.

L'appuntamento religioso

L’evento, celebrato da papa Francesco ed organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, prevede la partecipazione delle principali confessioni religiose mondiali. Per consentire un regolare svolgimento del “grido della pace”, questo è il nome dell’appuntamento, sono previste una serie di restrizioni alla viabilità nella zona intorno al Colosseo, dove si svolge l’iniziativa religiosa.

Chiusure al traffico

Dalle 13 prevista la chiusura al traffico di via dei Fori Imperiali da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto; via Cavour nel tratto tra largo Venosta e largo Corrado Ricci; via degli Annibaldi; via Nicola Salvi; via Celio Vibenna e via di San Gregorio (nella sola direzione Porta Capena). Dalle 15 poi via Celio Vibenna e via di S. Gregorio verranno chiuse anche in direzione di piazza del Colosseo. Chiusura (con l'eccezione delle linee bus, che potranno passare) anche per viale del Parco del Celio, sempre dalle 13.

Le deviazioni dei bus

Ripercussioni sono previste anche sul trasporto pubblico. Roma per la mobilità fa sapere che le deviazioni riguarderanno le linee 3, 51, 75, 81, 85, 87, 117, 118. Ancora dalle 13, la Questura ha anche richiesto la chiusura della fermata metro di Colosseo.

Divieti di sosta

E' importante ricordare che sin dalla mattinata di martedì 25 scatteranno una serie di divieti di sosta. Riguareranno le seguenti strade: via di San Gregorio, in entrambe i lati; via Celio Vibenna (tutta in ambo i lati); piazza del Colosseo (tutta incluso settore lato stazione metro); via Sacra, (tutta in ambo i lati); via di San Bonaventura (ambo i lati per un tratto di circa 200 metri a partire da via Sacra); via dei Fori Imperiali (ambo i lati nel tratto compreso tra largo Corrado Ricci e piazza del Colosseo); via della Salara Vecchia (tutta in ambo i lati); clivio Venere Felice (tutta in ambo i lati); largo Corrado Ricci, (settore compreso tra via dei Fori Imperiali ed il check-point dell'Esercito Italiano); piazza Santa Francesca Romana, (tutta); largo Gaetana Agnesi (tutta); via Nicola Salvi (tutta in ambo i lati); via dei Fori Imperiali (tutta in ambo i lati); viale delle Terme di Caracalla (ambo i lati della sola corsia complanare lato Stadio Nando Martellini).