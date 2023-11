Colosseo, firmato il contratto col nuovo gestore della biglietteria

Più soldi che entreranno nelle casse del Parco archeologico, biglietti nominali e gestiti da una società leader nel settore. La CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, ha firmato un contratto di servizi col Parco archeologico del Colosseo per la gestione del servizio biglietteria. Un accordo da 20 milioni di euro e che durerà per 4 anni, a partire dal 1° febbraio 2024. “Dopo 27 anni si cambia” è quanto scrive l’ente Parco in un comunicato stampa.

Le novità

Sono tante le novità contenute da questo accordo. CNS e Midaticket Srl, quest’ultima componente del raggruppamento temporaneo di impresa con il consorzio e società specializzata nel campo dei beni culturali, utilizzeranno un software di biglietteria studiato appositamente per musei e mostre temporanee, già testato per importanti monumenti e realtà museali italiane quali il Duomo di Milano, il Museo Egizio di Torino, il Museo Nazionale del Cinema di Torino, il Museo Cappella Sansevero a Napoli.

Il nuovo appalto di servizi

La novità più importante, però, riguarda il tipo di contratto. Il servizio, infatti, è stato affidato tramite un appalto di servizi e non tramite concessione, come invece accadeva in passato. Questo comporta una svolta quasi epocale nella gestione del Colosseo: questa nuova veste giuridica comporta una retribuzione sul servizio effettivamente realizzato, senza aggi sui biglietti e quindi con un aumento degli introiti per il Parco e per l’intero sistema museale nazionale.

Conduzione centralizzata e internalizzazione dei servizi

La conduzione sarà curata direttamente dal PArCo che “provvederà anche ad internalizzare i servizi aggiuntivi, didattica e attività di valorizzazione, attuando quindi una gestione più efficace e puntuale di tutte le attività”. Saranno inoltre potenziati i canali di vendita, “sia tramite call center, sia sul posto con sistemi smart, quali la presenza di operatori in divisa ufficiale dotati di tablet per l’acquisto istantaneo dei biglietti, ma anche macchine automatizzate di vendita”. All’insegna della trasparenza e dell’efficienza, saranno infine posizionati schermi led nella piazza del Colosseo (le cui operazioni preliminari per l’installazione saranno a carico di Roma Capitale) con informazioni in tempo reale sulla disponibilità dei biglietti, il tempo di attesa e il costo ufficiale al pubblico dei titoli di accesso. Nel mese di dicembre, per effettuare al meglio il passaggio di consegne, si terrà un incontro con i tour operator, le agenzie e le guide turistiche. L'obiettivo è non vedere più file chilometriche di turisti in attesa di entrare nell'anfiteatro.

Le contromisure contro lo scandalo biglietti

Con il nuovo gestore si spera che possa terminare, una volta per tutte, lo scandalo biglietti del Colosseo, in particolare la mancanza dei ticket, il fenomeno degli acchiappini o il bagarinaggio, sia fisico che online. Negli ultimi mesi sono stati preside dei provvedimenti, come il tetto massimo di ticket da vendere online, ogni giorno, ai tour operator, fissato a quota 500 anziché 2000 come era in passato. Ci sono poi i biglietti nominativi che, sulla carta, dovrebbero stroncare il bagarinaggio. Tutte soluzioni che si sono cominciate a prendere in seguito alle inchieste di Dossier di RomaToday (qui la prima inchiesta sul caso , qui la seconda)

Poche ore prima dell’annuncio da parte del Parco archeologico della sottoscrizione del contratto, l’assessore al turismo di Roma, Alessandro Onorato, sui social attaccava il ministro della cultura Sangiuliano. Inquadrando una lunga fila di turisti in attesa di entrare all’Anfiteatro Flavio, Onorato sottolineava come il biglietto nominale non servisse a nulla, rinfacciando quindi a Sangiuliano di non aver risolto il problema.

Dopo l'annuncio della sottoscrizione del nuovo contratto, lo stesso Onorato ha detto che le novità previste dall'accordo “potrebbero risolvere una situazione che continua a essere inaccettabile". L'assessore ha confermato "la totale collaborazione di Roma Capitale a contribuire alle giuste soluzioni affinché l’esperienza per il turista sia davvero positiva". Il delegato al turismo ha proposto poi A "un incontro per definire un fattivo processo di collaborazione". "È importante sederci intorno ad un tavolo e aprire un confronto che vada avanti nel tempo - conclude Onorato in una nota - al fine di affrontare insieme i problemi che interessano il simbolo per eccellenza della nostra città".

Colosseo a misura di disabile

C’è anche un’altra novità importante. Nel documento relativo ai chiarimenti sull’allato, sono stati posti diversi quesiti in merito agli ingressi per i disabili. Ad oggi, infatti, all’ingresso e all’uscita del Colosseo ci sono rispettivamente 4 e 2 tornelli. Altri due tornelli si trovano all’ingresso del Foro Romano Palatino. Bene, col nuovo contratto sarà obbligatorio garantire per ogni ingresso ed uscita “il passaggio dei diversamenti abili”.