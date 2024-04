Oltre 12 milioni di persone hanno visitato il Colosseo nel 2023. Il 24% in più in un anno

Sono sempre di più i turisti italiani e stranieri che visitano il Colosseo. I dati 2023, resi pubblici dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, parlano chiaro: l'anno scorso è stato vero e proprio boom.

Boom di visitatori al Colosseo

Il Parco Archeologico che vede come protagonista l'Anfiteatro Flavio, simbolo di Roma e tra le principali attrazioni archeologiche al mondo, ha visto la bellezza di 12.212.000 visitatori. Un incremento significativo rispetto al 2022, quando ad entrarci furono in 9.312.000. Una sostanziale differenza del 24% da un anno all'altro.

La visita del ministro Sangiuliano

"In generale - ha spiegato il ministro Sangiuliano, che il giorno di Pasqua ha visitato il sito insieme alla direttrice Alfonsina Russo e al direttore generale dei musei, Massimo Osanna - abbiamo un incremento dei visitatori in quasi tutti i musei e dei parchi archeologici, ma il Colosseo spicca in questo dato insieme a Pompei e agli Uffizi". "E' finita la stagione che purtroppo si è vissuta negli anni passati in cui c'era la cosiddetta 'beffa di Pasqua' - aggiunge Sangiuliano -. Venivano tanti turisti e trovavano chiusi alcuni musei della nostra Nazione. Questo non accadeva per il Colosseo ma da qualche parte sì. Adesso i siti sono tutti aperti, sono stati aperti anche a Natale e a Capodanno perché è doveroso rispondere alle richieste dei tanti turisti".

"Sono qui idealmente per stringere la mano a tutte le lavoratrici e i lavoratori che prestano la loro opera e che con il loro impegno e la loro passione garantiscono la fruibilità del nostro patrimonio nazionale interpretando l'articolo 9 della Costituzione" ha concluso l'esponente del Governo Meloni.