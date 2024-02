Ieri solo i bagarini, oggi anche i falsari. Al Colosseo i biglietti sono sempre più un'emergenza

I bagarini continuano a imperversare e si falsificano i biglietti. Così, chi verrà sorpreso a barare sarà fuori dal Parco archeologico del Colosseo, parola della direttrice Alfonsina Russo. È quanto è emerso durante l’ultima audizione che si è tenuta presso la commissione turismo di Roma Capitale. Invitati dal presidente, Mariano Angelucci, i tour operator e chi gestisce uno dei più riconosciuti simboli di Roma nel mondo hanno discusso degli attuali problemi di accesso nell’anfiteatro e non solo.

Lotta ai bagarini

Dall’introduzione del biglietto nominativo il 18 ottobre 2023 per accedere al Colosseo all’ingresso del nuovo gestore della biglietteria. L’audizione era incentrata sulla lotta al bagarinaggio e alle pratiche scorrette da parte di alcune agenzie. Lo scandalo dei biglietti, tema affrontato da Dossier (qui la prima inchiesta sul caso, qui la seconda) ha fatto il giro d’Italia. I tagliandi per entrare in una delle sette meraviglie del mondo erano introvabili perché acquistati in blocco da rivenditori online. Si verificavano, così, file chilometriche di turisti, costretti ad attese estenuanti nella speranza di entrare nell’anfiteatro. Le cose, a detta di tutti, stanno migliorando ma i furbetti cercano sempre nuovi modi per fare profitti in maniera illecita.

Bagarinaggio arginato

Ha iniziato l’audizione come rappresentante del Parco Archeologico del Colosseo un funzionario, Daniele Fortuna, raggiunto poi dalla direttrice. Sul tema del bagarinaggio è stato detto che il fenomeno è arginato ma non debellato. “Siamo coscienti che sulla piazza ci sono ancora azioni di accaparramento in maniera fraudolenta. Noi e la guardia di finanza siamo ben consapevoli di ciò che accade” ha detto. Ovviamente, l’introduzione del biglietto nominativo ha risolto parte dei problemi ma non tutti.

Biglietti contraffatti

Stefano Donghi, tour operator, ha lanciato una vera e propria bomba durante l’audizione. “Pare – ha detto – che alcune agenzie stiano facendo una modifica del foglio pdf dopo l’acquisto. I controlli, ci risulta, non sono così attenti” ha sottolineato. In sintesi, secondo Donghi, i biglietti nominativi vengono cambiati su pc e stampati cambiando il nome. Poi, al momento del controllo con il tablet, il personale non verificherebbe tutto in maniera attenta. “Ne fermiamo diversi al giorno con i biglietti contraffatti - la replica del funzionario del Parco Archeologico - e per questo risulta strano che riescano ad entrare”.

Lunghe code

Un altro dei temi è stato quello delle lunghe file per entrare. Anche qui, rispetto al passato, ci sono stati dei miglioramenti. A volte, però, capita di vedere code nelle zone di “prefiltraggio”. “Abbiamo difficoltà nella zona dove si controlla l’orario dei biglietti” ha detto il funzionario. Infatti, per regolare gli ingressi al parco, con il biglietto si prenota anche l’orario di accesso. Al primo filtraggio, quindi, si verifica l’orario del ticket e al secondo, invece, il documento. “Chi ha un biglietto valido anche un’ora dopo non si sposta dalla fila – dice – dobbiamo chiedere l’intervento delle forze dell’ordine anche 20 volte al giorno”.

Bus turistici

Al netto di altri problemi emersi, quasi tutti gli operatori presenti hanno chiesto di rivedere gli stalli di sosta per i bus turistici. Sono stati chiusi, infatti i parcheggio di via Claudia e l’accesso al parco “sta diventando sempre più difficile”. Federagit Confesercenti ha parlato, addirittura, di “residenti del I municipio e consiglieri assatanati contro i pullman turistici e li vorrebbero fuori dal Raccordo” nonostante, abbiano ricordato, contribusicano al traffico romano solo per il 3%. Angelucci, sollecitato dai tour operator, ha promesso di riconvocare la commissione per parlare solo della situazione dei bus turistici.

Chi sbaglia è fuori

Sul finale di audizione è intervenuta anche la direttrice del parco Archeologico. Oltre a sottolineare l’importanza del cambio di gestione della biglietteria, Alfonsina Russo ha promesso tolleranza zero per chi non rispetta le regole: “chi si comporta male è fuori” ha detto, dichiarando di fatto guerra ad acchiappini e agenzie scorrette.