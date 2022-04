Formula E, la Colombo chiude fino a lunedì. Chiusa un'uscita sul raccordo

La Formula E è a Roma per il quarto anno consecutivo si prende l'Eur. Tutto pronto per l'edizione 2022 dell'E-prix ed anche le limitazioni al traffico entrano nel vivo in quella che sarà la fase più impattante per i disagi.

Chiusa la Colombo

Dalle 20.30 di giovedì 7 aprile fino alle 5.30 della mattina dell'11 aprile sarà chiusa via Cristoforo Colombo nelle due direzioni: tra viale Europa e via delle Tre Fontane e tra via Laurentina e viale Europa.

Chiusa uscita sul raccordo

Venerdì 8 aprile sono previste chiusure dell'uscita Pontina del GRA, sole rampe in direzione EUR. La chiusura sarà in vigore dalle prime ore della mattina fino alle 12 o comunque cessata esigenza.

Gli itinerari alternativi

L'area dell'evento è in sostanza da evitare. Segnalati anche i percorsi alternativi. Una prima soluzione è l'autostrada Roma Fiumicino. Secondo itinerario è quello della via Ostiense, via del Mare. E' ancora, provenienti da sud sul raccordo, la Laurentina rappresenta una valida via d'accesso al centro, così come l'Ardeatina, quarta ed ultima alternativa

1 - Autostrada Roma Fiumicino

2 - via Ostiense - via del Mare

3 - via Laurentina

4 - via Ardeatina

Le deviazioni dei bus

Di seguito riportiamo tutte le linee autobus che subiranno modifiche.

Fino a fine servizio di lunedì 11 aprile, spostamento temporaneo del capolinea di piazzale dell'Agricoltura in piazzale Don Luigi Sturzo-Spostamento temporaneo capolinea linea 788 in viale di Val Fiorita - Deviazione/Limitazione linee 73-73PS-170-708-762-779-788-Coll. M02-M20:

Linea 73 fino fine servizio di lunedì 11 aprile - proveniente da D'Arpe/Trigoria - giunta in viale Beethoven limita a piazzale Don L. Sturzo.

- Linea 73PS (corse scolastiche) fino a lunedì 11 aprile - in direzione piazzale dell'Agricoltura - giunta in via dell'Arte, viale Europa, viale Beethoven, piazzale L Sturzo (capolinea); in direzione Dino Viola - viale Beethoven, viale Europa, via dell'Arte, normale itinerario.



- Linea 170 fino a fine servizio di lunedì 11 aprile - in direzione piazzale dell'Agricoltura - da via C. Colombo, prosegue per la stessa, viale Europa, viale Beethoven, piazzale Don L. Sturzo, (capolinea).

- Linea 708 fino a fine servizio di lunedì 11 aprile - in direzione piazzale dell'Agricoltura - giunta in viale Beethoven limita a piazzale Don L. Sturzo; in direzione Versari - viale Beethoven, normale itinerario.

- Linea 762 (circolare) fino a a fine servizio di lunedì 11 aprile - normale itinerario di linea e limita a piazzale Don L. Sturzo.

- Linea 779 fino a fine servizio di lunedì 11 aprile in direzione piazzale dell'Agricoltura - giunta in viale Beethoven, limita a piazzale Don L. Sturzo; in direzione Gadda - viale Beethoven, normale itinerario.

- Linea 788 fino a fine servizio di lunedì 11 aprile in direzione piazzale dell'Agricoltura - dopo aver effettuato la fermata n. 73161 (viale Fiorita altezza metro Magliana), rampa per viale del Pattinaggio, inversione di marcia sottovia viadotto della Magliana, viale del Pattinaggio, viale di val Fiorita, dove effettua capolinea 20 mt dopo piazzale di Val Fiorita; in direzione Caccioppoli - viale Egeo, normale itinerario.

- Coll M02 fino a a lunedì 11 aprile - in direzione piazzale dell'Agricoltura - da viale del Pattinaggio altezza Hotel Sheraton, sottovia viadotto della Magliana, viale del Pattinaggio, viale di Val Fiorita, viale Egeo, viale dell'Oceano Pacifico, viale dei Primati Sportivi, viale Tupini, viale Europa, viale Beethoven, piazzale Don L. Sturzo (capolinea).

- Coll M20 fino a martedì 12 aprile in direzione rimessa Magliana - da Piazzale Don L. Sturzo, viale Beethoven, viale Europa, viale Tupini, viale dei Primati Sportivi, viale dell’ Oceano Pacifico, viale Egeo, viale di Val Fiorita, normale itinerario.