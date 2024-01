Collina delle Muse, la Corte d'Appello sospende uno sfratto. Se ne riparlerà nel 2026

Una famiglia sotto sfratto nel piano di zona Collina delle Muse si è vista accogliere l'istanza di sospensione in Corte d'Appello e adesso potrà restare nell'alloggio fino al 2026, in attesa di una nuova udienza.

La Corte d'Appello dice no allo sfratto nel piano di zona

Collina delle Muse è un piano di zona tra Boccea e Montespaccato, nel quadrante ovest della Capitale. E' stato realizzato a inizi anni Duemila e le case sono state assegnate tramite un bando della Prefettura, riservato ad appartenenti alle forze dell'ordine. Poliziotti, carabinieri e finanzieri con redditi non troppo bassi per chiedere una casa popolare, ma nemmeno abbastanza alti da cercare una soluzione sul libero mercato. Chi ha costruito le palazzine, la Boccea Gestioni Immobiliari, ha deciso di non rinnovare le locazioni dopo 17 anni e ha messo in vendita gli immobili, con conseguente ordinanza di sfratto per 45 famiglie. Alcune sono state eseguite, ma quella di un inquilino è stata sospesa dalla Corte d'Appello di Roma.

L'istanza di sospensione

A farlo sapere è Asia Usb, sindacato di base che cura gli interesse di inquilini e abitanti. Con l'assistenza dell'avvocato Vincenzo Perticaro, uno degli inquilini sotto sfratto da gennaio 2023, dopo una prima sentenza sfavorevole, ha presentato istanza di sospensione alla Corte d'Appello, che in questo inizio di 2024 si è espressa favorevolmente.

Gli inquilini hanno diritto alla prelazione in caso di vendita

Perticaro ha fatto presente ai giudici quanto contenuto nella legge 170 del 2023, che riconosce ai conduttori degli alloggi costruiti in base alla legge 203 del 1991 di godere di una proroga del contratto fino al 31 dicembre 2024. La legge promulgata oltre trent'anni fa, stabiliva un programma di edilizia residenziale per dipendenti statali appartenenti alle forze dell'ordine, nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata "con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio". Da tutta Italia a Roma sono arrivate intere famiglie che, senza questi programmi, sarebbero state in emergenza abitativa. Oltre alla deroga fino a fine 2024, la legge prevede il diritto di prelazione nell'acquisto degli alloggi, qualora messi in vendita, da parte di chi già ci vive.

Sfratto bloccato fino al 2026

Per questi motivi, i giudici della Corte d'Appello hanno sospeso gli effetti della prima sentenza di sfratto, rinviando l'udienza addirittura al 2026. Fino a quel momento, dunque, l'inquilino che ha presentato ricorso non potrà essere mandato via e la società proprietaria dell'immobile non potrà metterlo in vendita. "La decisione - commentano da Asia Usb - consente di garantire al conduttore il diritto alla casa costituzionalmente garantito e spesso calpestato da meri interessi economici".

"Ancora nessuna soluzione per Collina delle Muse"

"Il risultato ottenuto è anche frutto dell’instancabile attività del nostro sindacato - continua la nota -, volto a tenere accesa e costante l’attenzione su ogni singola situazione di abuso contro gli inquilini residenti in immobili di edilizia agevolata, nonché a denunciare con forza dinanzi a Roma Capitale, Regione Lazio e Ministeri competenti ogni tipo di abuso perpetrato contro il diritto alla casa, diritto calpestato dall’uso distorto dei piani di edilizia agevolata, coperto dalla complicità delle istituzioni preposte che hanno omesso i controlli e le l’attuazione delle sanzioni di legge". Sul caso della Collina delle Muse si è aperto un dibattito molto acceso, anche interno al Campidoglio, con commissioni specifiche sul tema e il coinvolgimento della Regione, del Provveditorato ai Lavori Pubblici e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma ad oggi non sono arrivate soluzioni. Diversi inquilini, infatti, sono stati già sfrattati.