Colleferro diventa capitale europea dello Spazio 2022

Colleferro è diventata capitale europea dello Spazio, è la prima città italiana ad avere questo riconoscimento. La cerimonia di inaugurazione nella mattina di sabato, presso i locali del Teatro comunale Vittorio Veneto, in occasione dell’anniversario del tragico scoppio della fabbrica B.P.D. del 1938.

“Come dice bene lo slogan scelto dal Comune, fabbrichiamo futuro e costruiamo – giorno dopo giorno – una nuova storia e un nuovo racconto per le nostre terre da lasciare in eredità alle nuove generazioni, che sono anche coloro che dovranno affrontare in prima linea le sfide della transizione tecnologica e digitale” ha commentato a margine dell’iniziativa Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio Regionale del Lazio. Nella stessa occasione è stato inaugurato anche il nuovo Museo astrologico multimediale.

La Città di Colleferro, nella Città metropolitana di Roma, ospita decine di aziende nel settore dell’aerospaziale e dell’indotto, su tutte AVIO S.p.a che nei suoi stabilimenti cittadini occupa circa 1000 persone. Il settore complessivamente conta 250 aziende in tutto il Lazio e un fatturato annuo di 5 miliardi di euro. Tra le attività previste dal programma annuale della Capitale europea dello Spazio, gemellaggi con le altre città dello spazio, attività in collaborazione con scuole e università, Festival tematici e coordinamento tra Sindaci. “Come Capitale europea dello Spazio 2022, parte un lavoro di contaminazione che – unito anche alla spinta del PNRR sul tema – potrà davvero lanciare il Lazio, a partire da Colleferro, in tutto il mondo. Noi ci siamo, grazie alla collaborazione tra Regione Lazio, Roma Capitale e Comune di Colleferro per la quale ringrazio il Presidente Nicola Zingaretti e il Sindaco Roberto Gualtieri”.

A commentare il traguardo della città anche Daniele Leodori, Regione Lazio: “La space economy è realtà, soprattutto nel nostro territorio. Nel Lazio registriamo numeri da capofila. Nei primi 9 mesi del 2021 l’export del settore aerospaziale del Lazio è stato di 1,2 miliardi di euro, in aumento del 45,3% rispetto allo stesso periodo del 2020. Questi numeri ci danno l’idea della sfida che ci attende e, noi, saremo al fianco di Colleferro e del Sindaco Pierluigi Sanna”.

All’evento ha partecipato anche la consigliera regionale Marta Bonafoni che ha commentato: “Un riconoscimento che, per questa città del sud del Lazio, rappresenta un'importante occasione di rinascita che promette crescita e sviluppo in un settore strategico dell'industria italiana ed europea. Prima di tutto, dal punto di vista del lavoro, perché permetterà di creare un'occupazione basata su ricerca e innovazione, in grado di attirare talenti ed eccellenze – ha aggiunto - E poi dal punto di vista di ciò che significa per tutte le aree interne del Lazio, che, con Colleferro, dimostrano quanto l'impegno di amministratori e amministratrici capaci può portarle ad avere un ruolo di primo piano per lo sviluppo del nostro territorio”.