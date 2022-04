Coin ha acquistato lo storico edificio di piazzale Appio

veL'immobile della Coin a piazzale Appio è stato venduto. Alla Coin, che da locataria diventa proprietaria dei 7.000 metri quadri disposti su quattro piani, punto di riferimento per il quartiere San Giovanni e non solo.

A curare la cessione è stata la InvestiRE Sgr, società immobiliare del Gruppo Banca Finnat, per conto del fondo Aiace riservato a investitori istituzionali e gestito dalla Sgr stessa, destinato alla valorizzazione di una parte del portafoglio riconducibile a Project Dream, ceduto da poco da Fondazione Enpam a un investitore internazionale che ha dato a Sgr il compito di gestire il patrimonio.

La catena di magazzini di fascia alta si era insediata con un suo negozio all'interno dell'edificio realizzato negli anni '70 dopo la demolizione del cinema Massimo. Per tutto questo tempo Coin è stata in affitto, ma adesso ha preso le redini dello stabile e da quello che è possibile sapere l'intenzione è quella di restare, magari rilanciandosi in una delle posizioni più strategiche di Roma, a due passi dai siti archeologici, punti di interesse religioso, dall'università Lateranense e proprio sopra una fermata della metro B.

L'operazione di San Giovanni inaugura la valorizzazione dell'ex patrimonio Enpam, l'ente nazionale di previdenza e assistenza medici, dopo che già a marzo InvestiRE Sgr aveva acquisito 25 immobili per circa 300 milioni di euro complessivi.