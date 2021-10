VIDEO | In tenda da tutta Europa contro il G20: all’Acrobax 150 persone per il Climate Camp

Nel centro sociale saranno 150 le persone che dormiranno in tenda, mentre 300 quelle che parteciperanno agli eventi. Cortei previsti venerdì e sabato.

Mentre manca sempre meno all'inizio del G20 c'è chi si prepara a manifestare e protestare contro vari aspetti del summit dei più grandi leader del mondo. Tutto in nome della giustizia climatica. All'Acrobax saranno 150 le persone che dormiranno in tenda, ma ne sono previste altrettante per i vari incontri e le varie attività del weekend.

Intanto, venerdì mattina alle 9 l'appuntamento è fissato al Circo Massimo per il corteo studentesco che terminerà al Miur, mentre sabato, alle 15, il corteo sarà nazionale e partirà da Piramide per culminare a piazza Bocca della verità.