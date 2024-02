Claudio Baglioni riceverà la Lupa Capitolina del Comune di Roma

Claudio Baglioni riceverà la Lupa Capitolina in Campidoglio nelle prossime settimane. Il sindaco Roberto Gualtieri, dopo aver assistito al concerto del cantautore romano al Palazzo dello Sport, martedì 27 febbraio, insieme all’assessore al Turismo, grandi eventi e sport, Alessandro Onorato, gli ha comunicato l’intenzione di conferirgli l’importante onorificenza, che negli anni scorsi è stata consegnata anche ai Maneskin e a Vasco Rossi.

“Interprete, musicista e cantautore, in 50 anni di straordinaria carriera Claudio Baglioni ha segnato come pochi altri la storia della musica italiana con oltre 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo ed indimenticabili concerti – si legge in una nota del Comune di Roma -. Il legame di Baglioni con Roma è indissolubile e ha lasciato un segno musicale indelebile nella cultura e nell'immaginario collettivo della Capitale”.

Alcune settimane fa a Baglioni era arrivato anche l’appello del presidente del municipio V, Mauro Caliste che, attraverso RomaToday, ha chiesto al cantautore un ultimo concerto nel parco di Centocelle, quartiere dove è cresciuto, nel 2026, anno in cui Baglioni ha deciso di ritirarsi dalle scene.