Classifica delle università italiane: Sapienza al terzo posto in Italia. Le posizioni degli altri atenei romani

L’università Sapienza si posiziona al terzo posto della classifica del Censis sulle migliori università italiane, con un numero di iscritti che supera i 40mila studenti. La classifica, pubblicata dal Centro Studi Investimenti Sociali, raccoglie le università statali e non, dividendo gli atenei italiani in categorie: grandi, medi, mega, piccoli e politecnici.

Due le romane nel filone ‘grandi università’: si tratta di Roma Tor Vergata al decimo posto, e ‘Roma Tre’ al diciassettesimo posto. Come già anticipato, nell’ambito delle università ‘mega’, ovvero con un numero di iscritti superiori a 40mila studenti, si conferma ‘La Sapienza’ al terzo posto. Anche nell’ambito degli atenei ‘non statali’, la classifica del Censis si divide grandi, medi e piccoli.

Le università private

Nel filone dei ‘grandi’ atenei privati non compare nessuna università romana, a detenere il primato sono le milanesi ‘Bocconi’ e ‘Cattolica’. Tra i medi, gli atenei che contano un numero di studenti da 5.000 a 10.000 iscritti, è la Luiss a collocarsi in prima posizione e la LUMSA in terza posizione.

"L'ateneo intitolato a Guido Carli", si legge in una nota dell'università, "è in testa alle eccellenze della formazione, con una votazione di 93,2 e un distacco di tredici punti rispetto al secondo classificato. 'A premiare la Luiss per il terzo anno di fila sono stati: l'internazionalizzazione, le borse di studio, la comunicazione e i servizi digitali. Tre elementi sui quali l'ateneo ha fortemente investito negli ultimi anni. Unica tra tutte le università non statali - conclude la nota - la Luiss ottiene il punteggio massimo alla voce Borse di studio".

Quattro, invece, gli atenei non statali nell’elenco dei ‘piccoli’. Nello specifico: Roma Europea si piazza al secondo posto, al quarto Roma Link Campus, al sesto posto troviamo Roma UNINT e al decimo posto ‘Roma Biomedico’.

“Il più importante riconoscimento di quest’anno per UER è il risultato ottenuto nella categoria ‘Comunicazione e servizi digitali’ che la colloca come la prima Università in Italia nella comunicazione tra tutti gli atenei, statali e non statali, con il massimo punteggio ottenibile di 110: una crescita esponenziale che negli ultimi anni ha visto un incremento di 11 punti rispetto al 2020 e di 3 punti rispetto al 2021” hanno fatto sapere dall’ateneo.