Le migliori scuole di Roma 2023. Licei e istituti tecnici: tutte le classifiche

Torna anche quest'anno la classifica dei migliori licei e istituti superiori di Roma, stilata da Euscopio, il gruppo di lavoro tematico della Fondazione Agnelli. Per il 2023, si verifica un ribaltone in particolare nel ranking dedicato all'indirizzo Classico: medaglia d'oro all' "Ennio Quirino Visconti", con il "Giulio Cesare" (primo nel 2022) che scende al quinto posto.

La classifica dei licei classici

A contribuire al posizionamento nella classifica stilata da Eduscopio sono la media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati di ogni scuola e la percentuale di esami superati. Parametri che influenzano i punteggi di ogni istituto e che in questo 2023 fanno registrare qualche importante cambiamento. E' il caso dei licei Classici di Roma, che vedono salire in testa il centralissimo "Visconti". Secondo il "Mamiani" di Prati, terzo il "Vittorio Emanuele II" , cioè il Convitto Nazionale a piazza Monte Grappa, che fa un balzo incredibile rispetto all'8° posto del 2022. Fuori dal podio ancora il "Vivona" (Eur) - che però recupera molto rispetto al 2022, quando era 7° - e il "Giulio Cesare", che un anno fa otteneva la testa del ranking e oggi è quinto. Solo sesto il "Tasso" di via Sicilia, crollato dal 3° posto del 2022.

La classifica dei licei scientifici

Pochissimi cambiamenti per quanto riguarda il ranking degli Scientifici. L' "Augusto Righi", che condivide l'edificio con il "Tasso" in zona Pinciano, è primo ormai da anni e sembra difficile levargli lo scettro. Seguono sul podio il "Cavour" a Monti e il "Morgagni" a Monteverde. Fuori dal podio l' "Avogadro", che ha la sua sede principale nel suggestivo quartiere Coppedè. Entra in classifica il "Peano" che si trova in zona Vigna Murata a Roma sud. Al 13° posto l' "Edoardo Amaldi" di Tor Bella Monaca.

La classifica dei licei di Scienze Umane

Grande successo per il "Giordano Bruno", liceo di Scienze Umane, scuola del quartiere Bufalotta nel III municipio.Mantiene la testa della classifica della categoria come nel 2022, sempre davanti all' "Eugenio Montale" e al "Margherita di Savoia". Fuori dal podio lo storico "Vittorio Colonna", primo liceo magistrale del Regno d'Italia.

La classifica dei licei Linguistici

Per quanto riguarda i linguistici, primo in classifica l' "Edoardo Amaldi" di Tor Bella Monaca, nel 2022 era 3° in classifica, seguito dal liceo della Comunità Ebraica, il "Renzo Levi" che lo scorso anno era in testa, poi sul terzo gradino del podio c'è il "Cornelio Tacito" che recupera dalla 6^ posizione del 2022.

La classifica dei licei Artistici

Invariata la classifica 2023 per quanto riguarda gli indirizzi artistici, per i quali Eduscopio.it specifica che i parametri sono basati esclusivamente sui percorsi universitari dei diplomati. In testa c'è il "Sant'Orsola", liceo privato, mentre secondo c'è il "Caravaggio" e terzo l' "Enzo Rossi" del Tiburtino III.

La classifica degli istituti tecnici

Andando infine a consultare il ranking riservato agli istituti tecnici, per quanto riguarda quelli a indirizzo economico tiene botta il "Livia Bottardi", ancora primo come nel 2022. Segue come nel 2022 il "Colombo" mentre sul gradino più basso del podio abbiamo il "Lucio Lombardo Radice", che sale di una posizione.

Scende, tra gli istituti tecnologici, il "Boaga", che nel 2022 era primo. Al suo posto il "Di Vittorio-Lattanzio", che un anno fa non compariva sul podio. Al terzo posto c'è il "Pirelli", sceso di un gradino rispetto al ranking di un anno fa. Esce dal podio il "Giovanni XXIII".