La classifica delle scuole non piace ai presidi romani

La Fondazione Agnelli, tramite il progetto "Eduscopio", pubblica a novembre la classifica delle scuole italiane, dividendole per indirizzo. E a Roma, come ovunque, il ranking fa discutere. Anche perché arriva nel periodo in cui le famiglie devono scegliere dove iscrivere i propri figli, alle prese con l'ultimo anno di scuola media. Licei e istituti che salgono e scendono, crolli clamorosi e rimonte prodigiose come se si trattasse della serie A di calcio. Molti pedagogisti e insegnanti sono in disaccordo. Tra loro diversi dirigenti scolastici.

La preside del Newton contro la classifica dei licei firmata Eduscopio

Alla guida del liceo scientifico Newton (18° in classifica) e numero uno dell'associazione nazionale presidi del Lazio, Cristina Costarelli è tra coloro che della classifica ne farebbero volentieri a meno: "Il principio preoccupa - scrive su Facebook - cioè quello di graduare le scuole in base ai dati di immatricolazione e di prosecuzione del percorso universitario dopo la maturità". Per Costarelli utilizzare la graduazione "è contro la natura del sistema formativo - teorizza - perché ogni scuola ha i propri punti di forza e di debolezza: che senso ha produrre classifiche? Non esistono scuole migliori e peggiori: rispetto a cosa lo sarebbero? A quello che peraltro succede dopo?".

"Si riconferma un principio antico che va a discapito degli istituti tecnici"

La dirigente del liceo di Monti considera "pre gentiliano (cioè precedente alla riforma di Giovanni Gentile del 1923, ndr) puntare il ranking sulla scelta universitaria rispetto ad altre strade - accusa - perché riconferma e ribadisce un principio che considera le arti pratiche inferiori a quelle teoretiche". "Tutto questo - conclude Costarelli - aiuta solo a demolire il lento percorso che si cerca di fare da anni verso l'attribuzione ai percorsi tecnici e professionali post-diploma dello spazio che meritano".

In effetti, se per Eduscopio "le analisi e i confronti si riferiscono a due compiti educativi fondamentali" e uno di questi è "la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari", per una famiglia potrebbe essere facile pensare che un istituto tecnico molto in basso in classifica e con punteggi inferiori possa non essere adeguato per il proprio figlio o la propria figlia. Per quanto il secondo scopo esplicitato è "la preparazione al mondo del lavoro per quanti non intendono andare all'università".

La preside del Nomentano: "Non considera i contesti sociali"

Ma come sostengono alcuni dirigenti, la classifica stilata dal team di lavoro della Fondazione Giovanni Agnelli (creata nel 1966 dalla Fiat e dall'Istituto Finanziario Industriale nel centenario della nascita del senatore torinese) non tiene conto di una serie di aspetti fondamentali per tratteggiare i confini di ogni scuola, le sue potenzialità e le sue criticità. "Non si tiene conto del contesto sociale, della quotidianità in cui un istituto è inserito - commenta a RomaToday Giulia Orsini, dirigente del 'Nomentano', scientifico della Bufalotta - e sinceramente da preside tengo in considerazione questa classifica fino ad un certo punto. Nelle prime posizioni ci sono quasi sempre scuole del centro, anche se c'è da dire che la mia è periferica e si difende sempre molto bene. Se tra di noi si parla di Eduscopio? No". Eppure nei gruppi Facebook di quartiere a chi chiede recensioni su questa o quell'altra scuola superiore, molti utenti rispondono citando la posizione in classifica.

La preside dell'Aristofane: "Poco senso fare classifiche"

Ma, alla prova dei fatti, non sembra che qualcuno ne tenga poi troppo conto: "Quando l'Aristofane era sul podio - aggiunge Raffaella Giustizieri, dirigente del classico che si trova al Tufello - non ci sono stati effetti particolari sulle iscrizioni. In questo momento storico per me ha poco senso fare classifiche del genere, con tutto il rispetto per chi ci lavora. I parametri sono gli stessi di 4 o 5 anni fa, ma c'è stato il Covid di mezzo. Gli indicatori di qualità andrebbero modificati. E' vero che il riferimento di alcuni dati è a diplomati pre Covid, ma è uno dei tanti parametri. In questo momento bisognerebbe ragionare diversamente".

Gavosto (Fondazione Agnelli): "Diamo alle famiglie più scelta"

Nella polemica è entrato anche Christian Raimo, insegnante alle superiori e scrittore, per quattro anni assessore alla cultura in III municipio e da sempre estremamente critico nei confronti di "Eduscopio", tanto da definirle in maniera molto colorita ("sono m*rda") sul suo profilo Facebook. Un'osservazione secca alla quale il direttore generale della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto, ha replicato così (citato da Raimo stesso in un post successivo): "Raimo ha torto. Eduscopio è volutamente solo la foto di una cosa e lo abbiamo sempre detto - ha risposto -. Non calcoliamo il valore aggiunto della scuola, perché non è quello che serve alla famiglia (al decisore politico sì) e anche perché è molto complicato e arbitrario (infatti non lo fa neanche l’Invalsi). E queste informazioni sono tanto più importanti per le famiglie che non hanno altre strade per sapere come è la scuola a cui mandare i figli. Quale è l’alternativa? Estrazione a sorte? Entri nella prima scuola che trovi? Decide Raimo? Decidi tu? La differenza con la squadra di calcio è che la scuola pubblica italiana non seleziona chi entra (modello anglosassone) ma sono le famiglie che si auto selezionano. Almeno 'Eduscopio' allarga la loro possibilità di scelta". E aggiunge: "I genitori sono probabilmente consapevoli dei punti di forza e debolezza dei ragazzi - scrive Gavosto - . Scappano invece dalle ultime in graduatoria: questo secondo me è un bene, aiuta a squarciare il velo su alcune scuole. Secondo me poi, Eduscopio è uno strumento importante per le famiglie per sollecitare le scuole a chiarire che cosa funziona e che cosa no".