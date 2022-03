Civitavecchia, martedì 8 marzo senza acqua: tutte le vie interessate

Civitavecchia senza acqua martedì 8 marzo 2022. Per consentire interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, Acea Ato2 ha comunicato la necessità di sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia.

Civitavecchia senza acqua 8 marzo 2022

Dalle ore 08:00 alle ore 17:00 di martedì 8 marzo si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua nelle seguenti zone: Zona La Scaglia e Via Aurelia Nord Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa) Zona Area Portuale Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Civitavecchia, autobotti per fare rifornimento d’acqua

Per limitare i disagi ai cittadini, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 di martedì 8 marzo Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nella seguente strade: Via Angelo Molinari, angolo Via Maurizio Busnego; Via Alberto La Rosa, angolo Via Sandro Ferri; Via Aurelia Nord n.14 - fronte “Casa di riposo Santa Rita”; Via Aurelia SS1 - Via Tarquinia n. 20 fronte “Casa di Reclusione Passerini”; Via delle Vigne n.10 – fronte “Vendita materiali Ernesto Mojoli”.

Civitavecchia 8 marzo senza acqua: in consigli di Acea

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

“Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua”.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.