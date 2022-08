Lavori di manutenzione: rubinetti a secco dalle 16 alle 4

Civitavecchia a secco. Acea Ato 2 comunica che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria, urgenti e non differibili, volti a migliorare l'efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del comune di Civitavecchia. Di conseguenza dalle ore 16:00 di lunedì 8 agosto 2022 alle ore 04:00 di martedì 9 agosto 2022, si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze.

Queste le zona interessate: Campo dell’Oro; Zona San Gordiano; Lungomare Garibaldi; Quartiere Ghetto centro storico; viale Guido Baccelli; Via Lepanto; Via Flaminio Mattei; Calata della Rocca; Via delle Cave; Via Giacomo Matteotti.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, dalle ore 16:00 di lunedì 8 agosto 2022 alle ore 11:00 di martedì 9 agosto 2022, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie: Via Roma rotatoria Via Isonzo; Via Isonzo rotatoria Via Prato del Turco; Piazza Luigi Calamatta; Via Roma rotatoria Viale Guido Baccelli; Largo Plebiscito, 1 fronte McDonald’s; Via Toscana angolo Via Alcide De Gasperi; Via del Tiro a Segno presso parcheggio giardini Yuri Spigarelli; Via Ezio Maroncelli angolo Via Tramontana; Via Lepanto angolo Via Palmiro Togliatti; Piazza Giuseppe Verdi.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet.