Rubinetti a secco per lavori di manutenzione: le strade interessate dalla sospensione idrica

Martedì 25 ottobre chi abita o lavora nel comune di Civitavecchia dovrà fare i conti con abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua.

Il disservizio per l'intera giornata

Acea Ato2 ha reso noto quali sono le strade interessate dai disagi che sono conseguenza di alcuni lavori volti all’efficientamento del servizio. Per ridurre le criticità è stato predisposto il ricorso alle autobotti. Abbassementi di pressione e possibili mancanze d’acqua sono pertanto previste nell’intera giornata del 25 ottobre, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le 23:00.

Le strade interessate sono le seguenti:

• Via dell’Orto di Santa Maria;

• Via Gian Battista Falda;

• Via dei Rocchi; • Via San Liborio;

• Via Guastatori del Genio;

• Via dei Ligustri; • Via Nuova di San Liborio;

• Via Onofrio Brancato;

• Via Francesco Navone;

• Strada delle Boccelle;

• Via Monsignor Mandolini;

• Via del Casaletto Rosso.

Dove stazionano le autobotti

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini dalle ore 05:00 alle ore 23:00 di martedì 25 ottobre 2022 Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie:

• Via dell’Orto di Santa Maria angolo via Antica di San Liborio

• Via Guastatori del Genio angolo Via Leo Sposito

• Via Casaletto Rosso angolo Via dei Frassini

• Strada delle Boccelle angolo Via Mercuri

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335.