Le suore anti-naziste che salvarono una famiglia di ebrei dal rastrellamento di Roma

Quando Benito Mussolini firmò le leggi razziali in Italia, Lello Dell'Ariccia aveva a malapena un anno. Non poteva immaginare cosa sarebbe successo di lì in avanti, soprattutto il 16 ottobre 1943, quando l'esercito tedesco ebbe l'ordine di rastrellare gli ebrei dal Ghetto e in tutta Roma, con destinazione Auschwitz e altri campi di sterminio. Quel giorno, e quelli successivi fino alla fine della guerra, Lello insieme al fratello e alla madre vennero nascosti dalle suore di via Poggio Moiano 6, a piazza Vescovio.

Il civico giusto a via Poggio Moiano, dove vivono le suore

E' lì, infatti, che l'associazione "Mamma Roma e i suoi figli migliori", che ogni anno assegna i Best Practice Awards ad associazioni e personaggi che si distinguono maggiormente per opere di volontariato e impegno sociale a Roma, ha inaugurato un nuovo "Civico Giusto", durante la Settimana della Memoria dedicata al ricordo delle vittime dell'Olocausto. Accanto al numero civico, infatti, è stato posizionato un QrCode e così passanti e curiosi potranno puntare la telecamera dello smartphone e conoscere la storia di quell'edificio, dei suoi vecchi abitanti e delle suore che, ospitandole per mesi, strapparono ad un tragico destino alcune famiglie di ebrei romani, tra le quali la famiglia Dell'Ariccia. Una storia raccontata dalla voce di Angela Finocchiaro con il supporto delle immagini originali dell'Istituto Luce, partner del progetto "Civico Giusto".

Il racconto di un sopravvissuto: "Le religiose non ci cacciarono"

"Mentre papà era nascosto in una fattoria di Fidene - ricorda Dell'Ariccia - noi andammo al convento di via Poggio Moiano 6. Una sera, mentre eravamo nella stanza che ci era stata assegnata, ci bussarono 3 suore che vivevano lì, dissero di essere spaventate perché giravano voci di retate e arresti. Ma non ci cacciarono, come successo in un precedente convento dove eravamo stati: chiesero semplicemente di poter affiggere alla porta della stanza un’immagine della Madonna del Lussemburgo, per proteggerci, dicendo che si sarebbero sentite più tranquille".

Masini: "Al centro c'è il tema della scelta"

“Un nuovo pezzo del puzzle che si sta componendo nella città all’insegna della speranza e della solidarietà - commenta Paolo Masini, ideatore e coordinatore del progetto insieme a Maria Graiza Lancellotti, coordinatrice della rete nazionale di scuole 'Memorie' - . Mettiamo al centro del nostro lavoro il tema della 'scelta': ognuno di noi, anche e soprattutto nei momenti più drammatici, può fare la differenza con la propria scelta. In questo caso grazie al coraggio di alcune religiose che hanno salvato vite umane rischiando la propria”. A curare la storia è stata Antonella Rossi, insegnante dell'istituto Bramante.

Il municipio: "Vicenda straordinaria"

“Una vicenda straordinaria che abbiamo voluto approfondire attraverso un progetto importante che siamo fieri di sostenere - hanno dichiarato Francesca Del Bello e Fabrizio Rufo, presidente e assessore alla cultura del II municipio - . Sono già tre i civici presenti nel municipio, in un percorso che vogliamo implementare ulteriormente. Perché per noi la memoria è fondamentale per la costruzione del futuro”