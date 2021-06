Sull'App il numero degli utenti a bordo di un bus: i romani promuovono il servizio di Moovit

La funzionalità dell'app per la mobilità urbana Moovit che ndica in tempo reale agli utenti l'affluenza a bordo dei mezzi Atac è stata un successo.

A comunicarlo è proprio Atac insieme a Moovit l'applicazione usata da oltre 950 milioni di persone.

Alto gradimento da prte degli utenti

Secondo un sondaggio effettuato nelle scorse settimane da Moovit l'84% degli utenti di Roma ha definito questa funzione “assolutamente utile” per pianificare al meglio i propri spostamenti. Il 74% invece ha giudicato “corretto” il dato visualizzato sullo smartphone rispetto a quanto riscontrato a bordo.

La sperimentazione è iniziata a febbraio e a riguardato il 30% della flotta in esercizio, una percentuale che è cresciuta e continuerà a crescere proporzionalmente con le consegne dei nuovi mezzi.

La nuova funzionalità

Visto il successo di questa funzionalità Moovit ne aggiunge un'altra: la possibilità di segnalare il livello di affollamento alla fermata. Saranno gli stessi utenti in attesa alla fermata a segnalare direttamente nell'app lo stato di affollamento così da rendere l'informazione disponibile anche agli altri utenti che utilizzano l'app Moovit.



Nell’app Moovit, grazie alla collaborazione con Atac, a disposizione degli utenti sono dunque presenti le seguenti informazioni: arrivi in tempo reale, livello di affollamento della fermata, livello di affluenza a bordo e notifiche su eventuali modifiche al servizio. Aggiornamenti a 360° per fornire agli utenti del trasporto pubblico della Capitale informazioni accurate per rendere i viaggi con i mezzi pubblici sempre più sicuri e agevoli.