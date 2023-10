A Roma sud nascerà un intero quartiere completamente "green"

Un intero quartiere certificato in base al protocollo GBC QUARTIERI®, realizzato secondo i migliori standard della sostenibilità. E' quello che sorgerà al Colle Ardeatino, nel quadrante di Roma sud-ovest, nel IX municipio. Il progetto è stato presentato il 12 ottobre durante un tour nel cantiere in corso per la realizzazione di "Città Verde", a cura di Leva Srl con il patrocinio di Remtech Expo, Ordine architetti di Roma e provincia e il Chapter Lazio di GBC Italia.

Un nuovo quartiere "green" a Colle Ardeatino

L'occasione è stata utile per presentare una panoramica dei processi di sostenibilità edilizia realizzati in conformità con il protocollo GBC HOME®, fornendo evidenza di prassi ed esempi di innovazione nella progettazione e nella realizzazione delle opere finalizzate a massimizzare comfort e salubrità per le persone e allo stesso tempo ridurre gli impatti energetici e ambientali negativi. "Fare edilizia di qualità, sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico è possibile anche a Roma - ha spiegato l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia, presente al tour - per decenni si è fatta edilizia di bassa qualità ma oggi la sfida è quella di invertire la rotta. Questo quartiere sarà moderno e innovativo, con il tema della sostenibilità ambientale declinato in modo virtuoso, tanto da avere una doppia certificazione. Roma aveva un gap negativo rispetto ad altre città sulla qualità e l'edilizia certificata. Ora stiamo correndo per metterci in pari".

Gas free, aree verdi e pannelli fotovoltaici

Le certificazioni di "Città Verde" prevedono il raggiungimento di una serie di obiettivi, come quello di un quartiere "gas free", basato sulla mobilità sostenibile anche grazie alla predisposizione di wall box (cariche elettriche) per ogni posto auto, oltre sei ettari adibiti a servizi pubblici, 23 ettari di verde e prestazioni energetiche garantite da pompe di calore, impianti fotovoltaici sui tetti di ogni edificio per 41 kWp, capaci di anticipare anche le future direttive europee.

"Un punto di svolta per il settore edilizio"

“La realizzazione di Città Verde è un punto di svolta per ciò che riguarda la maturità del settore edilizio e l’impegno dei privati. – ha affermato Alessandro Guglielmi, project manager di La Leva S.r.L. – Quando si arriva con pratiche sostenibili e salubri alla cosiddetta 'parità di mercato', ossia quando il costo delle abitazioni di uno sviluppo come Città Verde è identico a quello dei competitor che non perseguono analoghe certificazioni, significa che i tempi per la transizione sono maturi. Inoltre, va considerato che i processi di certificazione saranno terminati solo a fine lavori, a seguito di tutte le verifiche dell'ente terzo, sia in fase di progetto che di cantiere, a garanzia di tutte le parti interessate”. “Città Verde è un esempio perfetto di convergenza di quelle che possono essere, parlo da ricercatore, le traiettorie più importanti nello sviluppo tecnologico che abbiamo in questo periodo - conferma Fabio Massimo Frattale Mascioli, professore di elettrotecnica alla Sapienza - . Uno spazio che viene creato attraverso l’opera edilizia è uno spazio che si riempie, intanto delle persone che sono il primo obiettivo naturalmente, ma sostanzialmente si riempie anche di energia e mobilità".

Tutti i soggetti coinvolti

Parte del progetto, inoltre, è stata finanziata da UniCredit.