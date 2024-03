Città in 15 minuti, approvati i progetti di rigenerazione dell'Ex Detroit e Ottavia-Palmarola

La Giunta capitolina ha dato il via libera ad altri due progetti relativi al programma “15 municipi 15 progetti per la città in 15 minuti”, finanziato con 22,5 milioni di euro, dunque 1,5 milioni per ogni municipio. Si tratta della rigenerazione dell'area sportiva "Ex Detroit" al Tufello e degli spazi pubblici di Palmarola-Ottavia.

I due progetti nel dettaglio

La prima delibera è relativa al progetto di fattibilità per la rigenerazione dell'area sportiva "Ex Detroit" nel quartiere del Tufello. Sulla base delle indicazioni arrivate dal municipio III, è stato scelto un luogo rappresentativo dell'identità locale, al centro di percorsi sia verso le aree con servizi sportivi, scolastici e di quartiere (come la biblioteca), sia lungo l'asse che porta alla piazza centrale e ai servizi commerciali di prossimità. Riqualificando questa area, il Comune punta a riconsegnare ai cittadini un nuovo parco sportivo, con spazi dedicati allo svago e all'aggregazione per tutte le fasce di età, grazie alla presenza di percorsi ciclopedonali e numerose attrezzature ludiche e sportive.

Con il secondo provvedimento votato dalla Giunta capitolina si approva, invece, il masterplan di rigenerazione degli spazi pubblici di Palmarola-Ottavia, a partire dalla fascia compresa tra via Casal del Marmo e la sua complanare, che viene arricchita da spazi verdi e servizi. Anche in questo caso l'intervento è stato concepito sulla base delle indicazioni arrivate dal municipio XIV.

“Prosegue il nostro sforzo di progettare e realizzare nuovi spazi – commenta il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - per cambiare e ricucire la città con servizi di prossimità, mobilità integrata, rigenerazione urbana e recupero di luoghi pubblici: decine di interventi sparsi sul territorio e condivisi con i municipi per far uscire Roma da anni di immobilismo e mancanza di prospettive e farne una città più moderna, inclusiva e sostenibile”. E l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, aggiunge: “Tanti progetti per vivere a pieno i propri quartieri. Un altro masterplan dei 15 previsti, uno per ogni municipio e un nuovo progetto di fattibilità che confermano tutti i nostri obiettivi e la nostra visione della città nel suo complesso, per oggi e per i prossimi decenni”.