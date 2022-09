"L'Italia ringrazia!": una cena di beneficenza per gli orfani degli operatori sanitari della Regione Lazio

Mercoledì 14 settembre alle ore 20:00 a Roma presso il Circo Antico Tiro a Volo (Via Eugenio Vajna 21) si terrà una cena di Gala per ringraziare le Forze Armate e il personale sanitario per il lavoro svolto durante la pandemia. La serata sarà a sostegno degli orfani degli operatori sanitari della Regione Lazio che hanno perso la vita per il Covid.

L'evento

“L’Italia ringrazia!” è il titolo dell’evento organizzato dal Circolo Antico Tiro a Volo che inizierà alle 20 e che vedrà alle 20:45 la Banda dell'Esercito Italiano suonare alcune celebri colonne sonore di famosi film.

La cena sottolinea il profondo rispetto e la gratitudine del Circolo e dei suoi soci nei confronti delle Istituzioni e del Paese. "Abbiamo sentito il dovere di celebrare pubblicamente l'impegno profuso dalle nostre Forze Armate e dagli operatori sanitari dall’inizio della pandemia". Queste le parole di Giorgio Averni presidente del Circolo Antico Tiro a Volo che voluto e organizzato la serata. Averni nel suo discorso di presentazione ha rimarcato come il ricavato della serata verrà devoluto beneficenza in favore degli orfani degli operatori sanitari della Regione Lazio, deceduti per il Covid.

Gli invitati

All'evento sarà presente Lorenzo Guerini Ministro della Difesa e tanti altre esponenti della politica e delle Forze Armate. Infatti parteciperanno: il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Mule’ e il Presidente della Commissione Difesa della Camera, On. Rizzo, i Capi di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Serino, della Marina, Ammiraglio Credendino, dell’Aeronautica, Generale Goretti, il Segretario Generale della Difesa, Generale Portolano, il Comandante della Guardia di Finanza, Generale Zafarana e il Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Generale Figliuolo, già Commissario Straordinario per l’emergenza Covid 19 ), il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Ingegnere Curcio, il Presidente della Croce Rossa nazionale ed internazionale, Avvocato Rocca, e tanti altri.