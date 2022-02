Arrivano i no vax a Roma: lunedì con strade chiuse e bus deviati. I dettagli

Divieti di sosta e possibili chiusure nelle strade adiacenti al Circo Massimo. Le restrizioni nella mattina di lunedì e nel pomeriggio di martedì per consentire lo svolgimento di due manifestazioni: lunedì scendono in strada i ‘no-vax’ e martedì la “Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (FISI)”.

Per la manifestazione no-vax al Circo Massimo, programmata dalle 10 alle 13 di lunedì, vigeranno divieti di sosta, già diverse ore prima, e rimozione dei veicoli in via del Circo Massimo, via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e piazza della Bocca della Verità tra l'Arco di Giano e il marciapiede del parcheggio. Possibili chiusure delle strade in base alle necessità e possibili deviazioni per il trasporto pubblico e privato. In particolare, in caso di occupazione e/o chiusura di via dei Cerchi, via Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, via Santa Maria in Cosmedin e via Petroselli, potrebbero rendersi necessari provvedimenti di fermi e/o deviazioni per le linee bus 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781.

La manifestazione di martedì

Invece, nel pomeriggio di martedì dalle 14,30 alle 19, manifestazione a "difesa della Costituzione e contro le attuali politiche governative del lavoro e della scuola”. Divieti di sosta su: via del Circo Massimo; via dell’Ara Massima di Ercole; via dei Cerchi; piazzale Ugo La Malfa; via della Greca. Possibili deviazioni per il trasporto pubblico e privato. In caso di occupazione e/o chiusura di via dei Cerchi, via Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, via Santa Maria in Cosmedin e via Petroselli, potrebbero rendersi necessari provvedimenti di fermi e/o deviazioni per le linee bus 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781.