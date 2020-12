Cinzia Grassi, premiata dal Quirinale: nominata Cavaliere la pediatra romana esperta di diabete giovanile

Medico chirurgo, specialista in pediatria, impegnata nel contrasto all'abuso, al maltrattamento e alla pornografia a danno dell'infanzia, Cinzia Grassi, 62 anni, è tra i cinque romani premiati da Sergio Mattarella. Nominata Cavaliere al Merito della Repubblica italiana "per la sua importante opera di sensibilizzazione e conoscenza della patologia del diabete giovanile insulino-dipendente e di promozione di una cultura di contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni".

Contro abusi e maltrattamenti

Dal 1988 al 2018 è girigente medico della Polizia di Stato, impegnata in prima linea nel contrasto all'abuso, al maltrattamento e alla pornografia a danno dell'infanzia. Per quattordici anni è stata in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nei Dipartimenti con delega all’infanzia.

È stata coordinatrice dell'Osservatorio per il contrasto all’abuso e alla pedo-pornografia e Capo delegazione per l’Italia al Consiglio d’Europa per il negoziato della nuova Convenzione ratificata a Lanzarote "Convenzione per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali". In qualità di esperto ha ricoperto numerose posizioni, anche apicali, sia in ambito nazionale che internazionale, dalla Comunità Europea alle Nazioni Unite.

L'impegno nella ricerca per il diabete giovanile

Nel 2006, in memoria del figlio, ha fondato la Onlus “Edoardo con noi” che è impegnata in attività di ricerca e di sensibilizzazione. In particolare, l’associazione raccoglie fondi da destinare alla ricerca scientifica per il diabete giovanile insulino-dipendente, promuove manifestazioni ed eventi sportivi dedicati agli atleti affetti da tale patologia, fa opera di sensibilizzazione nelle scuole e in altri luoghi di aggregazione giovanile per la conoscenza della stessa patologia al fine di contrastare la percezione di diversità che avvertono i giovani malati.

L’associazione svolge attività divulgativa anche attraverso la realizzazione di cortometraggi e di spettacoli teatrali. Tra i corti, "Questa è la mia bici" (di Enzo Musmeci Greco) ha vinto, nel 2019, il Premio Miglior Opera in concorso al Festival Nazionale dello Sport Integrato del Cinema d'inclusione di Courmayeur ed è stato finalista al Festival Tulipani di Seta Nera per Rai Cinema Channel nonché tra i 5 finalisti del Festival Nastri d'Argento nella sezione "Corti, Società, Solidarietà".

Nel 2019 è stata autrice e curatrice di Suicidio e Law Enforcement, un volume che, nato dalla collaborazione tra il Ministero dell'Interno e l'Università La Sapienza di Roma (Facoltà di Medicina e Psicologia), offre una rassegna delle principali linee di ricerca sul fenomeno del suicidio nelle forze armate e di Polizia e sulla sua prevenzione.