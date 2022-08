Avvistate cinquanta cicogne sopra il cielo della Capitale

Una cinquantina di cicogne hanno attraversato il cielo della capitale. L’avvistamento, reso noto soltanto oggi, è avvenuto nel pomeriggio di domenica 21 agosto, nella zona compresa tra il raccordo anulare ed il confine della riserva naturale Tenuta dei Massimi.

L'avvistamento delle cicogne

“Le cicogne sembravano voler cercare un luogo dove fermarsi, magari per riposarsi un po’ durante il loro viaggio migratorio verso il sud – ha testimoniato Fabio Borlenghi, l’appassionato ornitologo che ha assistito al passaggio dello stormo – A un certo punto alcune di loro, sei o sette, si sono posate su un ripetitore telefonico mentre altre optavano per la sommità di alcuni pali di una linea elettrica. Tutto questo nel bel mezzo di una serie infinita di volteggi a spirale, scivolate aeree e voli battuti quasi si trattasse del backstage di uno speciale corpo di ballo mentre esegue le sue prove di danza”.

L’esperienza è stata divulgata dal WWF di Roma che, con la segnalazione, ha ricordato che “natura in città significa anche occasione di riposo e ristoro per tante specie di uccelli durante la delicata quanto affascinante fase della migrazione” ha ricordato Raniero Maggini. Il passaggio delle cicogne, infatti, rappresenta una fase del lungo viaggio migratorio che intraprendono in questo periodo dell’anno.

Le cicogne a Roma ed in Italia

Anche nell’agosto del 2021, con appena cinque giorni di ritardo rispetto all’attuale avvistamento, un gruppo di circa 36 cicogne aveva attraversato il cielo sopra la Valle Galeria. In quel caso a notarne il passaggio erano stati i volontari della Lipu che gestiscono l’oasi naturalistica di Castel di Guido.

Ed è proprio grazie a realtà come la Lipu che le cicogne sono tornate a nidificare in Italia. “In Italia la cicogna bianca è tornata a nidificare, dopo secoli di assenza, intorno alla seconda metà degli anni ’80 del secolo scorso, grazie a iniziative mirate portate avanti da volontari appassionati e in particolare dalla LIPU - ha commentato l’ornitologo Borlenghi – Oggi in Italia si stimano circa 300 coppie nidificanti distribuite in diverse regioni”. Si trovano soprattutto in Calabria ed in Sicilia. Di certo non a Roma dove, il loro annuale avvistamento, continua a rappresentare un evento tutt’altro che trascurabile.