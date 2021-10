Una famiglia di cinghiali ha tentato di entrare in tribunale a Roma

Cinghiali in cerca di giustizia a Roma. Un gruppo di almeno cinque ungulati è stato infatti avvistato ieri mattina all'alba davanti a uno degli ingressi del Tribunale di Roma.

Gli animali sono stati immortalati in una foto all'ingresso di via Varisco anche da un automobilista di passaggio. "Non erano aggressivi - racconta chi li ha visti aggirarsi in zona- anzi sembravano voler giocare e si sono poi allontanati".

Dopo alcuni minuti gli animali si sono allontanati, forse in direzione della zona di via Romeo Romei, a ridosso del tribunale, dove alcuni giorni fa è già stata segnalata la presenza di alcuni cinghiali