Passeggiata di Natale sul lungotevere per una coppia di cinghiali

Una coppia di cinghiali è stata avvistata nella giornata di Natale mentre passeggiava, incurante delle auto circostanti, sotto i platani del lungotevere.

“Per poco non mi sono schiantata contro i cinghiali a passeggio sul Lungotevere” ha commentato su Twitter Emma D’Aquino. E’ stata infatti la giornalista del Tg1 a mostrare, con un breve video, i due ungulati sorpresi all’altezza di Ara Coeli”. Una visione curiosa che dimostra, una volta di più, quanto siano ormai diffusi questi animali nel contesto urbano.

L’avvistamento natalizio ha fatto il paio con quello registrato nella giornata di Santo Stefano. Ancora una volta i protagonisti sono stati due ungulati, questo volta immortalati in un video metre percorrevano il marciapiede di via Folco Portinari, nella zona di Monteverde. In questo caso la coppia di ungulati, seguita a vista da una pattuglia della polizia locale, nel suo percorso è passata davanti i cancelli delle abitazioni di via Folco Portinari, a poche centinaia di metri dall’ingresso dell’ospedale San Camillo-Forlanini.

In anticipo di qualche giorno sulle feste, aveva destato stupore la presenza di un branco a piazza Mazzini. In quel caso gli animali erano stati visti a pochi metri di distanza dalle casette di legno d’uno dei villaggi natalizi più frequentati dai romani. Tra la sorpresa dei presenti, quei cinghiali si sono rapidamente dileguati. Non prima di aver trascorso qualche secondo davanti le fotocamere digitali degli smartphone che, prontamente, ne hanno testimoniato il passaggio.