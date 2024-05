Lago Albano, anche i cinghiali apprezzano la spiaggia: i consigli da seguire quando s'incontrano

Ungulati in strada ed ora, anche in spiaggia. La convivenza con i cinghiali, ai Castelli Romani, è sempre più complessa. Gli ungulati, riprodottisi nell’area del parco, da qualche anno stanno condividendo gli spazi antropizzati, creando anche qualche problema.

I cinghiali in spiaggia

Sull’arenile del lago Albano non è raro imbattersi negli animali più confidenti. È accaduto anche nel corso di un fine settimana, quello del 4 e 5 maggio, che ha visto molti cittadini tornare a frequentare le spiagge del principale lago del Lazio. Non è la prima volta del resto che ciò accade. In passato si sono registrati anche degli attacchi ed infatti, l’amministrazione di Castel Gandolfo insieme all’ente parco dei Castelli Romani, aveva preparato un apposito decalogo sui comportamenti da tenersi in presenza degli ungulati.

Anche a Lanuvio stato di allerta

Cinghiali, d’altra parte, non vengono segnalati solo al lago. Prova ne sia l’avvertimento che il comune di Lanuvio ha lanciato a mezzo stampa. “A Lanuvio sono stati avvistati, nei giorni scorsi, alcuni cinghiali che percorrevano via Cisternense in direzione via Astura. L’ultimo avvistamento c’è stato proprio su via Astura” ha fatto sapere, alla vigilia dell’ultimo weekend, l’assessore della giunta Volpi Mario di Pietro. L’amministrazione cittadina, insieme alla polizia locale hanno raccomandato alla cittadinanza “massima attenzione” anche perché “la loro presenza è un reale pericolo alla circolazione anche in città per motociclisti, automobilisti e pedoni”.

I consigli per non imbattersi nei cinghiali

Vale sempre la pena ricordare i consigli contenuti nel Vedemecum che, il comune di Castel Gandolfo, aveva diffuso insieme all’ente parco. Cosa fare per prevenire incontri potenzialmente pericolosi? Innanzia tutto occorre “documentarsi sulla zona che si va a frequentare: se ci sono boschi di quercia o faggete è probabile che ci siano cinghiali” visto che sono ghiotti di ghiande. Poi “è molto importante stare attenti ai segnali del terreno. Le grufolate, ossia i segni che lasciando i cinghiali scavando col grugno nel terreno, sono riconoscibilissime”.

Cosa fare in caso d'incontri

Ma se queste precauzioni non fossero sufficienti, nel caso di un incontro ravvicinato “la prima regola è mantenere la calma”. Bisogna quindi ricordarsi che è “inutile scappare, visto che i cinghiali corrono più veloce di noi” ed è consigliato “fare rumore, perché i cinghiali tendono ad essere paurosi e a scappare”. Vale la pena poi ricordare che è sempre meglio tenere i cani al guinzaglio ed evitare di nutrire gli eventuali cinghiali che sembrano più confidenti, stando attenti anche a non disseminare rifiuti. Anche perché questi comportamenti possono creare ulteriori problemi di convivenza che, invece, occorre scoraggiare.