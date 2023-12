VIDEO | Paura accanto al parco. Cinghiale si getta in strada tra le auto che sfrecciano

Attimi di paura nei pressi di Villa Pamphili. Erano circa le 22:30 di ieri sera quando un cinghiale di grossa taglia, probabilmente arrivato dal parco, ha tentato di attraversare la strada tra auto e scooter in transito.

Il cinghiale tra le auto di via Leone XIII

L’ungulato dallo square centrale della grande arteria che dalle Olimpiadi del ‘60 taglia in due l’enorme parco pubblico di Roma si è gettato improvvisamente in strada costringendo gli automobilisti in arrivo a brusche frenate e sterzate, a rallentare l’andatura. Dall’altra parte della carreggiata clacson e fari lampeggianti per avvisare del pericolo. L’animale, sfiorato da un’auto in corsa, fortunatamente senza conseguenze per nessuno, è poi fuggito via visibilmente spaventato.

Il ritorno dei cinghiali a Roma

Nonostante gli avvistamenti negli ultimi mesi siano diminuiti (qui vi spieghiamo perché) a Roma resta alta l’attenzione, anche e soprattutto in vista delle festività natalizie quando per le strade della città, complici l’aumento dei consumi e della produzione dei rifiuti insieme ad una raccolta che si preannuncia difficile, torneranno ad accumularsi buste con avanzi e cibarie. Banchetti appetibili per i cinghiali che negli anni hanno trovato nella Roma lercia un buon motivo per spostarsi dal verde selvaggio agli abitati razzolando intorno ai cassonetti, girando indisturbati tra parchi, aree gioco, strade e davanti le vetrine dei negozi.