Cinema Troisi, l'isola che non c'era è realtà: si avvera il sogno dei "ragazzi del Piccolo America"

“Un’isola che non c’era, ma che oggi c’è per tutte le persone di questa città”. Valerio Carocci, presidente dell’associazione Cinema America, trattiene a fatica la grande emozione di poter finalmente aprire al pubblico il Cinema Troisi .

E lo fa a nome del gruppo, di quei ragazzi che dieci anni fa si sono trovati fianco a fianco per salvare una storica sala dalla demolizione (il cinema America, appunto), poi per organizzare le arene cinematografiche estive, ed infine per il grande progetto di restituire alla città una storico cinema come questo, dopo 8 anni dalla sua chiusura.

Completamente rinnovato, il Cinema Troisi non è solo una sala cinematografica, ma ha anche una luminosissima terrazza, uno spazio polifunzionale per mostre ed eventi e soprattutto un’aula studio-biblioteca con 80 postazioni, completamente gratuita, aperta per 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. “Per noi davvero un giorno di festa - dice Carocci. Siamo forse stati dei pazzi, ma ci crediamo. Soprattutto al valore che questo spazio, un bene pubblico, può avere per la città".