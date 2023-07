Arriva "Viva il cinema": un mese di film nelle periferie della Capitale

Da martedì 4 luglio a giovedì 3 agosto si terrà a Tor Bella Monaca, Coviale e Santa Maria della Pietà "Viva il cinema! Estate con la settima arte" la serie di proiezioni inserite nell'ambito dell'Estate Romana.

Saranno in totale 44 le proiezioni nelle arene cinematografiche, da Spielberg con lo "Squalo" e "E.T. - l'Extraterrestre", a "lo chiamavano Jeeg Robot" e "Quo Vado" e "Il Traditore" passando a classici con Troisi come "il Postino" o Hitchcock con "Caccia al ladro". Questo il calendario:

Dal 4 al 18 luglio a Tor Bella Monaca, in via Giovanni Castano (VI municipio);

dal 5 fino al 19 luglio sarà allestito lo spazio all’aperto nella zona di Corviale, presso la Biblioteca Renato Nicolini (XI Municipio);

dal 20 luglio al 3 agosto presso il comprensorio di Santa Maria della Pietà.

L'ingresso sarà gratuito fino a esaurimenti di posti. Il pubblico delle Arene di Tor Bella Monaca e Corviale avrà l’occasione di votare il proprio film preferito da una lista di titoli che sarà fornita agli spettatori prima delle proiezioni e le serate di sabato 15 luglio a Corviale e di lunedì 17 a Tor Bella Monaca saranno dedicate alle opere che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Obiettivo dell'evento è quello di valorizzare la settima arte e allo stesso tempo le aree della periferia romana con progetti strategici per la Capitale. Queste le parole di Miguel Gotor Assessore alla Cultura in merito: "Il cinema estivo in piazza si arricchisce delle arene di Tor Bella Monaca, Corviale e Santa Maria della Pietà. Queste tre arene sono particolarmente significative perché si inseriscono in un progetto di valorizzazione di tre aree strategiche per la città, che saranno riqualificate attraverso tre Piani Urbani Integrati. Sono sicuro che la varietà dei programmi di queste rassegne spingerà tanti cittadini ad assistere agli spettacoli e che questa sarà per molti l’occasione per scoprire o rivedere vecchi e nuovi film, insieme e in un’atmosfera di festa”.

L'iniziativa, è realizzata da Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma, è promossa da Roma Capitale. Il progetto, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR, rientra tra gli Interventi Immateriali individuati nella linea progettuale Piani Urbani Integrati M5C2-Investimento 2.2, destinati alle periferie delle Città Metropolitane.