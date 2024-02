Al Gemelli il "cinema che cura": due docufilm raccontano il progetto per donne affette da tumori

Il cinema come terapia per aiutare le donne impegnate nella lotta ai tumori. Si intitola “Insieme contro il cancro" l’evento che si terrà giovedì 8 febbraio, alle 16, nella sala MediCinema al Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, che si è celebrata il 4 febbraio. Saranno proiettati due documentari che, sebbene realizzati con tecniche narrative diverse, raccontano entrambi un percorso di sostegno psicologico rivolto a pazienti oncologiche.

"Il Tempo dell'attesa" di Rolando Ravello

Si partirà con il docu film “Il Tempo dell’attesa” con la regia di Rolando Ravello, che racconta un anno di percorso effettuato da MediCinema insieme alla professoressa Daniela Chieffo, responsabile dell’Unità operativa semplice (Uos) di Psicologia clinica del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e associato di Psicologia generale all’Università Cattolica, campus di Roma, e alle psicologhe Letizia Lafuenti e Ludovica Mastrilli. Un progetto nato per sostenere un gruppo di pazienti in cura presso l’UOC di Ginecologia Oncologica del Gemelli, diretta dal professor Giovanni Scambia, ordinario di ginecologia all’Università Cattolica, campus di Roma.

La pellicola racconta come le sensazioni stimolate dalla visione di diversi film, legati a specifiche tappe psicologiche rielaborate dopo la proiezione in sedute di psicoterapia di gruppo, hanno consentito a un gruppo di pazienti di riappropriarsi della propria vita. I risultati di questo progetto di cineterapia sono stati pubblicati sulla rivista di settore Cancers.

"Da Amazzone ad Afrodite" di Spazio Supporto Donna

Seguirà, poi, la proiezione del documentario “Da Amazzone ad Afrodite”, ideato e realizzato dall’associazione Spazio Supporto Donna Aps. Il documentario è l’atto finale del progetto iniziato con un laboratorio per il benessere psicofisico dedicato a donne che hanno affrontato il cancro al seno, ed è basato sul metodo Strasberg dell'Actor's Studio di New York. Il progetto ha condotto le donne a riscoprire e a riappropriarsi del proprio corpo e delle proprie emozioni. Nel documentario sono le stesse pazienti a raccontare la loro malattia e l’esperienza del laboratorio.

Spazio Supporto Donna Aps è un presidio territoriale di terapie oncologiche integrate e prevenzione terziaria con sede a Oriolo Romano (in provincia di Viterbo ed è dedicato alle donne che affrontano malattie oncologiche. Diverse attività sono offerte grazie alla disponibilità degli operatori del Servizio di terapie integrate del Centro di Senologia della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS, in sinergia con l’organizzazione Susan G.Komen Italia, in prima linea nella lotta contro i tumori al seno.