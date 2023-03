"Vittoria schiacciante per il Cinema America", il The Times celebra il salvataggio della sala cinematografica

Capita spesso, specialmente quando si parla di calcio, di dire che certe vicende romane “non escono dal grande raccordo anulare”. Non è il caso del Cinema America, “salvato”, di recente, dalla demolizione da una sentenza del Consiglio di Stato. Una storia che ha fatto molto discutere a Roma e che ha avuto un risalto anche a livello internazionale. Il “The Times”, famoso quotidiano britannico con sede a Londra, ha dedicato, a firma Tom Kington, un servizio sul piccolo miracolo avvenuto nel quartiere Trastevere.

La vicenda

Nel 2002, dopo la chiusura risalente al 1999, la Progetto Uno Srl acquistava il Cinema America per circa due milioni di euro per realizzare, al posto della sala edifici e parcheggi. Una prospettiva che, nel 2012, ha spinto un gruppo di giovani ad occupare lo stabile. È intervenuto anche il Ministero dei Beni Culturali che aveva apposto sulla struttura un vincolo di tutela dei beni storici, iniziativa che era stata contestata proprio dalla Progetto Uno. Dopo una sentenza del Tar del 2020, di recente il Consiglio di Stato ha sancito definitivamente è "una rara testimonianza della storia della cultura degli anni cinquanta", "un connubio tra architettura e arte" e "un unicum con gli apparati decorativi e gli arredi" per questo non potrà più essere demolito e riconvertito.

Reazioni all’estero

Una vicenda che ha attirato anche l’attenzione del The Times che, in un articolo, ha titolato così: “Vittoria schiacciante per il Cinema America: le star supportano gli occupanti”, celebrando, di fatto, la vittoria del gruppo che ha sempre creduto in un futuro diverso per la sala cinematografica. “Mentre decine di cinema a Roma sono stati trasformati in negozi e sale bingo – si legge nell’articolo di Tom Kington - un gruppo di giovani attivisti sostenuti da grandi nomi di Hollywood ha vinto una decennale battaglia legale per salvare dalla demolizione il più grande cinema monosala della città”. Dal 2021, momento dell’occupazione, “i registi Martin Scorsese, Spike Lee e Wes Anderson, nonché attori come Jeremy Irons, Richard Gere e Keanu Reeves, hanno sostenuto gli attivisti, mentre il Papa ha benedetto la loro battaglia”.

Il cinema può sopravvivere

"Stiamo dimostrando che il cinema può sopravvivere", ha dichiarato al The Times Valerio Carocci, presidente della fondazione. “Accampandosi nel cinema in disuso – scrive ancora il quotidiano britannico - il gruppo lo ha ristrutturato e ha proiettato film e partite di calcio in diretta, per poi essere sfrattati nel 2014. Imperterriti, hanno portato il cinema in strada, proiettando film in pubblico e proiettando The Rocky Horror Picture Show contro la fortezza papale di Castel Sant'Angelo per 2.000 spettatori. "Abbiamo riportato i giovani al cinema, prima con il calcio, poi con Kill Bill e infine con Kurosawa", ha detto Carocci.

Futuro

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato c’è da capire quale sarà il futuro dello stabile, fermo restando che dovrà continuare ad essere un cinema. Carocci e soci hanno già fatto sapere di essere pronti a parlare con i proprietari, la Progetto Uno, per decidere un piano di valorizzazione del cinema. Inoltre, come riportato dal The Times, la fondazione starebbe valutando altri quattro cinema monosala abbandonati a Trastevere che potrebbero funzionare insieme come un multisala diffuso.