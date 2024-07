Una morosità di 88mila euro e allacci abusivi. Acea stacca l'acqua a un'intera palazzina di Cinecittà Est

Un maxi-debito da 87.841,13 euro maturato negli anni con Acea Ato 2. Non solo: "Ripetuti allacci abusivi" certificati. E adesso Acea Ato 2 ha staccato l'erogazione. È questa la situazione in cui versa un'intera palazzina di Cinecittà Est, precisamente in via Sirio Corbari 11.

Il palazzo senza acqua da una settimana

La storia arriva a RomaToday da uno degli abitanti, proprietario di un appartamento in via Sirio Corbari. Da giovedì 11 luglio ci sono 96 famiglie che, dopo il distacco da parte di Acea Ato 2, per avere l'acqua utile a lavarsi e cucinare devono fare affidamento su un'autobotte. Che ha un costo: 200 euro l'ora per 16 ore di stazionamento (dalle 5 alle 21) e circa 980 euro + Iva per ogni scarico. E ce ne sono due giornalieri. Per la prima settimana, la spesa è stata garantita al 50% dall'amministrazione condominiale.

Una morosità di quasi 88mila euro

"La mattina dell'11 luglio - racconta un condomino - abbiamo avuto mancanza d'acqua. Chiesi all'amministratore, che non era informato. In strada c'erano alcuni operai di Acea che stavano facendo degli scavi, all'inizio eravamo tutti convinti che fosse per un guasto. Ma non era così. Si sono portati via il contatore e una parte di tubazione. A quel punto è stata convocata un'assemblea straordinaria, durante la quale siamo stati tutti informati della richiesta da parte di Acea". Secondo quanto riferito dal proprietario, le morosità richieste partirebbero dal 2021 e ammontano a oltre 87mila euro: "Ma noi abbiamo sempre pagato le rate condominiali - contesta il nostro interlocutore - quindi non capisco dove siano finiti i soldi. Certo, ci sono delle morosità, ma non così tante da arrivare a un distacco dell'acqua. E poi perché non siamo stati informati? Se l'amministrazione non recepisce i solleciti di Acea, perché non invia un'informativa a tutti quanti?".

L'ansia degli abitanti

Adesso, quindi, è una corsa contro il tempo. La seconda settimana di autobotte sarà a carico delle 96 famiglie, ma la sfida vera è raccogliere le quote straordinarie per ripagare il debito con Acea: "Abbiamo creato un fondo dedicato tramite conto corrente - continua l'abitante di via Sirio Corbari - ma in questo periodo dell'anno sarà difficile raccogliere le rate di tutti. Sono circa mille euro a nucleo, ma ci sono tra le 20 e le 25 persone in ferie fuori Roma e anche giustamente non vogliono fare bonifici senza sapere esattamente cosa sia successo e perché. Poi va tenuto conto che su 96 appartamenti, 36 sono affittati da parte di due società". Una delegazione di proprietari si è recata, questa settimana, nella sede di Acea a Ostiense provando a chiedere un piano di rientro graduale: "Ci è stato detto di no", fa sapere il condomino.

Acea Ato 2: "Solleciti e messe in mora puntualmente inviati"

Contattata da RomaToday, Acea Ato 2 ha rese note le motivazioni che hanno portato i tecnici dell'azienda pubblica a interrompere l'erogazione idrica e l'asportazione di una parte delle condotte che si collegano all'edificio al civico 11 di via Sirio Corbari: "In base a quanto previsto dalla normativa - si legge nella nota -, a fronte della perdurante morosità (circa 90mila euro con fatture scadute a partire dal 2021) Acea Ato 2 ha proceduto alla rimozione del contatore con contestuale cessazione contrattuale, dopo aver puntualmente inviato i dovuti solleciti e messe in mora all’amministrazione condominiale".

"Riscontrati ripetuti allacci abusivi"

Ma c'è di più, come anticipato all'inizio. Oltre a fatture non pagate, scadute a partire dal 2021, si sono verificati anche degli abusi: "A valle di questa azione - prosegue l'azienda municipalizzata - Acea Ato 2 ha riscontrato ripetuti allacci abusivi alla rete idrica per cui ha proceduto con la soppressione della presa idrica a servizio dell’edificio condominiale, per interrompere il furto di un bene a destinazione pubblica. Acea Ato 2, pur comprendendo il disagio dei condòmini, attualmente non può procedere al riallaccio alla rete idrica a meno del pagamento dell’intera morosità e delle dovute penali per i riallacci abusivi, nel rispetto dei clienti che regolarmente pagano il servizio e a tutela della risorsa idrica, riservandosi inoltre il ricorso ad eventuali azioni civili e penali".

L'amministratore: "In via di risoluzione"

L'amministratore di condominio, invece, illustra il suo punto di vista: "Auspico che sarà possibile risolvere questa situazione al più tardi entro la fine del mese di luglio - spiega - ma spero anche prima. In realtà, per la prossima settimana, contiamo di riattivare l'utenza regolarmente. Per riuscirci, pagando il debito contestato da Acea Ato 2, è stato aperto un fondo speciale nel quale convogliano le quote di ogni residente e stiamo anche attivando i decreti nei confronti dei morosi". Sulle motivazioni che hanno portato a una situazione del genere, l'amministratore continua: "Innanzitutto bisogna ancora rendicontare il 2023 - conclude - ma possiamo dire che la situazione ha origini più lontane, anche rispetto al 2021. Possediamo estratti di Acea Ato 2 che palesano difficoltà, dovute a morosità, già a partire dal 2014".