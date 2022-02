Cimitero Verano, la tomba del patriota è in stato d'abbandono. FdI: "Insulto a eroe del Risorgimento"

Nel cimitero monumentale del Verano c'è la tomba di Mauro Macchi, giornalista di origini milanesi morto a Roma nel 1880, considerato un eroe del Risorgimento. Da anni il manufatto con i suoi resti è in stato di grave abbandono e da novembre è apparso un cartello dei cimiteri capitolini che avvisa dell'imminente revoca della concessione.

Non una novità, ad essere sinceri: delle sorti del monumento funerario di Macchi se ne parla da anni, almeno dal 2016. Eppure l'allarme lanciato da Marco Valerio Solia, appassionato di Storia Risorgimentale, ha riportato l'attenzione sulle sorti della scultura: "Visitando il Verano una settimana fa - ci racconta Solia - mi sono accorto dello stato di degrado in cui versa la tomba e del cartello affisso su di essa, mi sono sorpreso e preoccupato. Capisco che non si possa tenere un manufatto in queste condizioni, ma allo stesso modo non si può ridurre un patriota italiano a figlio di nessuno. Mi sta a cuore che si faccia qualcosa per ristabilire il decoro ed impedire che venga sfrattato dal cimitero".

La notizia è arrivata anche in assemblea capitolina, con il consigliere di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo che ha chiesto "la sospensione perpetua della revoce e un intervento di restauro del monumento". L'istanza sarà al centro di un'interrogazione urgente rivolta all'amministrazione Gualtieri e ad Ama, la municipalizzata che si occupa dei cimiteri capitolini.

Quello che spiegano dagli uffici responsabili, però, è un po' diverso: "Se i manufatti sono in stato di degrado non è nostra responsabilità - risponde Patrizia Gesualdo - perché sono gli eredi a occuparsene (articolo 52 del regolamento, ndr) e se dopo 50 anni non avviene nessun tipo di operazione, è l'amministrazione a provvedere. In alcuni casi gli eredi decidono di procedere alla retrocessione della tomba che a quel punto torna di proprietà del comune". In altri, però, c'è una messa all'asta: "L'incanto è online e chiunque può partecipare - fa sapere l'impiegata Ama - pagando una cauzione. Chi vince diventa il nuovo concessionario, ma c'è divieto assoluto di modificare i manufatti, perchè insiste un vincolo". Da Ama arriva una rassicurazione importante: "Macchi non verrà sloggiato, sicuramente c'è chi se ne occuperà". Per quanto, ad oggi, di eredi non se ne siano nè visti né sentiti: "Ma in tanti ultimamente chiamano per saperne di più, nonostante da oltre dieci anni sia in quelle condizioni".