Il "cimitero" di letti fuori dall'ospedale. Come stanno davvero le cose

Che ci fanno decine di letti accatastati nel piazzale dell'istituto fisioterapico ospedaliero Regina Elena-San Gallicano? Se lo chiede Assotutela, che ha ricevuto le segnalazioni, con foto, da parte di alcuni frequentatori della struttura ospedaliera di via Chianesi a Roma sud, dove i cittadini romani e non si recano o per visite dermatologiche o per terapie oncologiche.

"Un vero e proprio cimitero del letto - denuncia il presidente Michel Emi Maritato - quasi una discarica a cielo aperto, una situazione che il presidente della Regione Zingaretti e l'assessore Alessio D'Amato, oltre i vertici IFO, devono chiarire".

La montagna di letti desta l'attenzione dell'associazione, oltre che di chi frequenta l'istituto. "Perché sono accatastati lì - continua la nota di Assotutela - e quanto tempo ancora dovranno restare?". L'associazione a tutela dei diritti dei cittadini, fondata nel 2011, chiede "risposte concrete e urgenti, i cittadini hanno diritto di sapere".

Dall'IFO fanno sapere a RomaToday che "a fine luglio sono stati sostituiti “tutti i letti di degenza suddivisi in tre tipologie connesse alle intensità di cure, e comunque tutti volti a garantire un miglioramento nella mobilizzazione avanzata, prevenzione e cura delle ferite, monitoraggio del paziente, sicurezza ed efficienza post chirurgiche nonché salute respiratori. I letti sostituiti sono stati posti in un area dell’Istituto utilizzata per gli stoccaggi delle ditte di servizi, accessibile solo agli autorizzati, in attesa della dichiarazione di fuori uso e successivo smaltimento. Agosto purtroppo ha rallentato il corso della procedura".