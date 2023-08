Cimitero Laurentino, pronti mille nuovi ossari. In futuro 6.000 loculi per le salme

Al Cimitero Laurentino ci sono 1.008 nuovi loculi ossari. I lavori, finanziati con 140.000 euro da Roma Capitale, si sono appena conclusi. Grazie a questo ampliamento di capacità, l'amministrazione potrà far scorrere la graduatoria e soddisfare entro l'autunno 171 richieste di tumulazione. Le famiglie dovranno solo attendere l'esecuzione dei collaudi tenici.

Come fa sapere il Campidoglio, all'interno del Laurentino sono anche in corso lavori di valorizzazione di una vasca di epoca romana, che la Sovrintendenza ha suggerito di interrare per favorirne la conservazione. In superficie verrà realizzata una copia in tufo. In questo modo sarà possibile utilizzare le nuove aree, finora sottoposte a vincolo, per integrare la superficie di sedime e realizzare nuovi campi di inumazione, nuove aree per tombe di famiglia e circa 6.000 nuovi loculi per la tumulazione delle salme.

“Con il completamento di questi lavori si aggiunge un ulteriore tassello - commenta l'assessora ad ambiente, rifiuti e agricoltura Sabrina Alfonsi - per migliorare il sistema degli 11 cimiteri della Capitale. In particolare al Laurentino è stato attivato il servizio di manutenzione dell’impianto delle luci votive e sono in programma interventi per l’eliminazione delle infiltrazione sulle coperture del Blocco A. Inoltre, è previsto l’ampliamento delle aree per tombe di famiglia per dare finalmente risposta alle richieste della cittadinanza del quadrante sud della città. Per ottimizzare gli interventi di decoro e pulizia dei cimiteri va ricordato il recente avvio di un nuovo servizio che prevede l’accorpamento di tutte le attività di cura del verde". "Stiamo lavorando per migliorare i servizi e dare risposte ai cittadini – dichiara Daniele Pace, presidente Ama –. Precedentemente, l’impossibilità di dare sepoltura ai propri cari nel Laurentino ha rappresentato una vera e propria ferita per i romani. I nuovi fondi stanziati da Roma Capitale ci consentiranno di ampliare le aree utilizzabili".