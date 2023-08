Cimitero Flaminio: rovi, erba secca e niente acqua nel settore islamico. La denuncia:"Si rischia un rogo"

Erba alta, rovi, radici esposte e nemmeno un goccio d'acqua per annaffiare i fiori. E' questa la situazione del campo islamico del cimitero Flaminio di Prima Porta, ingresso nord su via Flaminia. A denunciarlo è una assidua frequentatrice, che l'11 agosto si è recata in visita alla tomba del padre defunto nel 2001.

Degrado e abbandono nel settore islamico del Cimitero Flaminio

Adila Salah, 43 anni, è una professionista della comunicazione nel settore discografico e periodicamente frequenta il cimitero Flaminio di Prima Porta, dove dal 2001 è sepolto il padre Fouad. Nato in Egitto, cittadino italiano, Fouad è stato inumato nel settore riservato ai defunti di fede islamica. Le condizioni in cui Adila ha trovato tutta l'area, lo scorso 11 agosto, sono indecorose: "Ad oggi è a tutti gli effetti la discarica del cimitero" denuncia scrivendo a RomaToday.

Erba incolta e secca, rovi e radici che spaccano le tombe

Tutta l'area, come testimoniano le foto e i video inviati dalla lettrice, è infestata da rovi ed erba alta: "E' tutto completamente invaso dalle erbacce - spiega Adila - che coprono anche le tombe. Per quella di mio padre tempo fa abbiamo anche dovuto procedere a una ristrutturazione, perché si trova sotto ad un pino e le radici, sollevandosi, avevano dissestato il terreno anche a causa del maltempo e la lapide era crollata su se stessa. Manca anche totalmente la pulizia e l'impressione è che se si continua così, dovrò presto procedere ad una nuova ristrutturazione".

"Basta un mozzicone e scoppia un incendio"

All'interno del campo, inoltre, sono presenti molti defunti senza nome, deceduti senza una famiglia che potesse occuparsi delle loro esequie: "Sono segnati da paletti in ferro - spiega ancora Adila - ma a causa della noncuranza di chi dovrebbe occuparsi del verde, sono totalmente ricoperti e chi viene potrebbe anche inciamparci senza accorgersene". Adila ha scritto ad Ama, al Sindaco Gualtieri e alla Comunità Islamica di Roma: "E' giusto che anche loro sappiamo come vengono trattati in Italia, nel 2023, i fratelli musulmani che dopo la morte dovrebbero riposare in pace". I disservizi, però, non finiscono qui: "Anche la fontanella che servirebbe per annaffiare i fiori - conclude Adila - è totalmente a secco". Il rischio che l'erba incolta e secca e l'assenza d'acqua provochino un rogo è concreto: "Basterebbe il mozzicone di una sigaretta - si preoccupa la donna - e allora chi ripagherebbe me e mia madre del danno subito?".

Il Campidoglio ha svincolato Ama dalla manutenzione dei cimiteri capitolini

A fine giugno scorso l'assessora all'ambiente, rifiuti e agricoltura di Roma Capitale ha annunciato il passaggio al call center 06060 delle segnalazioni e delle richieste di informazioni relative allo stato dei cimiteri capitolini, con conseguente chiusura del numero diretto di Ama. Un passaggio tecnico che ha anticipato quanto deciso dal Campidoglio in relazione alla gestione e manutenzione degli 11 cimiteri capitolini: non sarà più Ama a occuparsene, con 262 risorse tra quadri, dirigenti, operatori e impiegati. L'intenzione è assorbire il lavoro all'interno di una già esistente partecipata del Comune o addirittura di creare una società di secondo livello.

Ama, contattata da RomaToday, ha fatto sapere che "al netto degli ultimi giorni di festa, sono previsti interventi di manutenzione, anche del verde, nelle prossime 48 ore".