Cimiteri capitolini, dal 28 marzo i servizi si pagano solo online

Da lunedì 28 marzo i servizi cimiteriali si ptoranno pagare elettronicamente tramite sistema PagoPA. Ad annunciarlo è la stessa Ama.

Il nuovo sistema permette la totale esenzione dell'Iva, che proseguirà ad essere pagata solo per l'illuminazione votiva al cimitero Laurentino. Tutti i precedenti canali di pagamento - bonifico, bollettino, contanti e Pos - verranno dismessi a partire da domani.

Per richiedere l'attivazione di uno dei servizi cimiteriali, quindi, gli utenti dovranno inviare una email agli uffici Ama allegando la documentazione necessaria. Una volta ricevuto l'accoglimento dell'istruttoria, Ama invierà sempre per mezzo di una email la documentazione per eseguire le operazioni di rito, inclusa l'avvisatura PagoPA per il pagamento elettronico.

I circuiti abilitati sono l'home banking PSP (riconoscibili dai loghi CBill o PagoPA), gli uffici postali, i servizi di pagamento online o applicazioni mobili come Satispay, BancomatPay e Masterpass, i punti vendita Sisal, Lottomatica e Banca 5, le agenzie bancarie e gli sportelli ATM abilitati.