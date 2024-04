Cielo giallo e pioggia “sabbiosa”: ecco quando e perché si verificano queste condizioni meteo

Il cielo color seppia che ha caratterizzato il fine settimana pasquale e le precipitazioni successive che hanno sporcato auto e marciapiedi di terra ha una comune origine: il Sahara. Ma "perché è accaduto", si sono interrogate tante persone che, subito dopo, si sono poste un’altra questione: "potrebbe succedere di nuovo"? Le domande sono state rivolte al colonnello Sergio Pisani, presidente dell’Associazione italiana di scienza dell’atmosfera e meteorologia (Aisam).

Colonnello, intanto è corretto parlare di sabbia?

Se per sabbia intendiamo quella dei fiumi o del mare, non è corretto. Perché quella che è stata trasportata dal deserto è molto meno consistente, è una polvere sahariana. Però certamente viene dal deserto.

Quanto è meno consistente?

Molto: la sabbia del mare ha un diametro decisamente superiore alla polvere del deserto che è della grandezza di un milionesimo di millimetro. È molto più leggera ed è per questo, infatti, che il vento riesce a spostare le dune nel deserto con tanta facilità. Parliamo di microparticelle paragonabili al PM10.

Prima ragioniamo sulle cause e poi sulle conseguenze. Perché è arrivata questa pioggia di “polvere” sahariana?

Perché in Atlantico si è creata una zona di bassa pressione molto profonda, con una discesa di aria fredda dalla Groenlandia dal Mediterraneo centrale fino all’Africa centrale e poi una risalita di massa d’aria che ha sollevato un pulviscolo in una quantità enorme.

E quali sono le conseguenze dell’arrivo di questo pulviscolo?

Sicuramente un impennarsi delle polveri sottili, perché di questo parliamo, nell’aria. E poi un innalzamento della temperatura: le giornate che hanno preceduto la pioggia sono state infatti molto calde, ma non solo a Roma o nel nostro paese. Nella regione dei Balcani, dove non ha piovuto, si sono registrati anche 30 gradi.

Ma il cielo che si tinge di giallo, i rovesci che sporcano di polvere sahariana marciapiedi ed automobili, sono riconducibili al cambiamento climatico?

Diciamo che Il cambiamento climatico sta determinando una variazione del percorso delle correnti principali che guidano le perturbazioni. Ci sono molto più scambi meridiani di aria, quindi dal Nord verso Sud e viceversa, che in maniera ondulatoria, vale a dire da Est ad Ovest. Deve immaginare una sorta di ruota dentata tra l’Irlanda e la penisola iberica in moto anti-orario: pesca aria da Sud e la porta nell’area Mediterranea, movendo molta di questa polvere.

Ma è qualcosa che può succedere anche nei prossimi giorni ed in particolari momenti dell’anno?

Nel prossimo sabato potrebbe succedere, ma in maniera molto meno intensa e solo nell’area che va dalla penisola Iberica fino alla Sardegna, quindi Roma non sarà interessata. Invece per quanto riguarda la stagionalità, dobbiamo considerare che queste polveri sono trasportate dallo Scirocco. Lo troviamo alla fine dell’inverno ed all’inizio della primavera e poi in autunno. Nelle stagioni di mezzo c’è quindi un forte richiamo di aria calda dalla parte sahariana, ed è in quei periodi dell’anno, quindi, che si possono verificare più facilmente.