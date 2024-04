Cielo giallo e pioggia di sabbia: a Roma è allarme inquinamento

La sabbia è ancora visibile praticamente ovunque. Lungo i marciapiedi, sulle macchine, sulle banchine delle stazioni dei treni. Le polveri che arrivano dal Sahara non hanno ancora mollato la loro presa su Roma. Preoccupa, in particolare, la qualità dell’aria. La concentrazione di Pm10, che le previsioni vorrebbero comunque in diminuzione, è su livelli di guardia. Gli esperti dicono che certi fenomeni durano un paio di giorni quindi il peggio, in teoria, dovrebbe essere passato.

La sabbia del Sahara

In questi giorni Roma ha regalato cartoline suggestive e dal vago sapore apocalittico. Il cielo giallastro sopra la città era, allo stesso tempo, inquietante ed affascinante. Peccato che fosse dovuto alla sabbia trasportata dai venti direttamente dal deserto del Sahara. Polveri sottili pericolose per le persone, in particolare per i soggetti più fragili. A vedere i modelli dell’Arpa, le cose dovrebbero migliorare nettamente tra il 4 ed il 5 aprile anche, se, rispetto ai giorni passati, si sono già visti dei miglioramnti

Qualità dell’aria

Una situazione molto complessa per la Capitale. La perturbazione, infatti, ha causato l’innalzamento dei livelli di Pm10 in tutta la città. Hanno superato livelli di guardia anche alcune centraline di rilevamento che, dall’inizio dell’anno, non avevano mai dato problemi. Tutta colpa della sabbia, la “dust” gialla sahariana che ha ricoperto, durante le festività, tutta l’Italia. Infatti, come spiega anche il dipartimento ambiente del Campidoglio, questa volta le alte concentrazioni di inquinanti non hanno origine antropiche ma sono causate dalla “la presenza di un contributo di materiale particolato di origine naturale connesso a un intenso fenomeno di trasporto di polveri desertiche”.

In attesa di nuovi dati aggiornati, durante il ciclo di monitoraggio della qualità dell’aria della giornata del 31 marzo 2024 è stato rilevato, nelle stazioni di Francia, Cinecittà, Villa Ada, Guido, Cavaliere, Fermi, Bufalotta, Cipro, Tiburtina, Arenula e Malagrotta, il superamento del valore limite giornaliero di PM10.

Numeri da capogiro

E se, in passato, si era pensato ad eventuali blocchi del traffico per migliorare l'aria in seguito a sforamenti di pochi punti delle centraline, il 31 marzo è stata forse la giornata più "irrespirabile" degli ultimi anni. A Francia, infatti, i valori di Pm10 hanno superao di quasi tre volte i limiti, toccando 148 ug/m3. Tutte le centraline hanno sforato quota 100, con il limite che è a 50. Ricordiamo, inoltre, che il 31 marzo non sono arrivati i dati di Preneste e Magna Grecia.

Attenzione ai più fragili

Così, come sempre accade in questi casi, il Campidoglio ha diramato delle raccomandazioni, tuttora ancora valide ma che in pochi seguono. Si consiglia, in generale, alle persone più fragili di stare a casa. Le polveri sahariani, invisibili ovviamente a occhio nudo, si spostano nell’aria e si introducono nei polmoni. Sono quindi molto pericolose per chi soffre di bronchiti ed asma. Da Roma viene chiesto anche uno sforzo per abbassare i livelli di Pm10. Anche se, come detto, gli ultimi dati negativi sulla qualità dell’aria non dipendono da moto, auto e scooter, il Campidoglio raccomanda ai romani di spostarsi a piedi, in bici o con i mezzi pubblici, lasciando a casa il mezzo privato.