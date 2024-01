Trovata una rara cicogna nera in un canale: “Era imbrattata d’olio e ferita”

Era ferita e con le piume sporche d’una sostanza oleosa. E soprattutto era da sola la cicogna nera che, ritrovata in un canale nei pressi di Sezze, è stata affidata alle cure del centro di recupero della fauna selvatica della Lipu.

Un avvistamento raro

“A quest’ora avrebbe dovuto trovarsi in Africa” ha commentato la veterinaria Francesca Mansia, a cui il volatile è stato consegnato. “È sicuramente uno degli uccelli più rari da avvistare dalla nostre parti” perché, le cicogne, nei nostri cieli sono soltanto di passaggio. Abitualmente infatti trascorrono l’estate nell’Europa orientale e poi, con l’arrivo del freddo, vanno a svernare in Africa.

Perché la cicogna nera non era in volo

“Negli ultimi anni alcune coppie hanno nidificato anche in Italia ed è possibile che questo giovane esemplare sia nato qui e non sia migrato” per un concorso di cause. Il suo piumaggio, per la Ciconia nigra già molto scuro, lo era diventato ancor di più a causa d’una sostanza oleosa. “Quello che gli abbiamo trovato era una sostanza derivata dal petrolio, probabilmente finita nel canale a seguito di uno sversamento illegale” ha spiegato la veterinaria.

Le ferite da caccia e la sostanza oleosa

Non c’è stato solo il problema legato al piumaggio ad aver impossibilitato la cicogna a spiccare il volo. L’animale infatti, sottoposto ad una serie di accertamenti nel centro che la LIPU gestisce a Villa Borghese, ha manifestato anche delle vecchie microfratture. “Abbiamo anche trovato un pallino. Ma è riuscito a superare l’incontro con un fucile da caccia” ha commentato la responsabile del centro. Superata la prova con il bracconiere, la cicogna nera deve adesso riprendersi dall’intossicazione causatele dalla sostanza di cui era cosparso il suo piumaggio.

Un inverno al centro Lipu

“Sta reagendo bene e sta mangiando con appetito, quindi siamo ottimisti. Terremo la cicogna nel nostro centro sicuramente fino alla prossima primavera, poi torneremo a verificare le condizioni del piumaggio”. Per quest’anno, quindi, lo svernamento avverrà al chiuso, tra le mura sicure del centro di recupero della fauna selvatica. Con l’arrivo della bella stagione potrebbe tornare in libertà e magari cercare il classico comignolo su cui, secondo l’immaginario collettivo, le altre cicogne, quelle bianche, sono abituate a nidificare.