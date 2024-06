La pista ciclabile a Testaccio la faranno i privati, avrà pavimenti ecologici e led per la notte

Il partenariato pubblico privato è uno strumento sempre più usato a Roma. solo per rimanere ai trasporti, il parking Cornelia è stato ristrutturato ed ora gestito da privati. Si sta pensando di utilizzare questo strumento anche per elettrificare il deposito degli autobus di Tuscolana al fine di accogliere i nuovi bus elettrici in arrivo nella Capitale. Per non parlare, poi, del restyling delle metro di Roma, tutto a carico di Igp Decaux. Fondazione Roma, soggetto filantropico con una storia di quasi 500 anni, ha presentato alcuni dettagli del progetto di pista ciclabile a Testaccio nel corso del terzo simposio FondAzioneRoma.

Pista ciclabile a Testaccio

Il progetto, nato dall’intesa fra la Fondazione Roma e la giunta di Roma Capitale, prevede la realizzazione di un tratto di 800 metri che collegherà il tracciato attualmente esistente sul Lungotevere degli Artigiani con il MACRO Testaccio, all’interno dell’ex Mattatoio, attraverso un’operazione di recupero e risistemazione di un’intera area urbana.

Alla presentazione del progetto hanno partecipato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, il chief business unit aviation di AdR, Ivan Bassato, il fondatore dell’Osservatorio Bikeconomy, Gianluca Santilli e il due volte campione del mondo di ciclismo, Paolo Bettini.

La Fondazione Roma si è offerta di realizzare la nuova pista cialbile a sua cura e interamente a sue spese, grazie alle norme sul partenariato pubblico/privato previste dal nuovo Codice degli appalti. Si tratterebbe della prima applicazione concreta delle nuove norme a Roma. Un impegno di 1,3 mln di euro che prevede l’utilizzo di materiali innovativi e sostenibili, dai led per la circolazione notturna alle pavimentazioni ecologiche. L’opera è stata autorizzata dalla Giunta Gualtieri lo scorso 7 giugno.

Mobilità a Roma

"Questo è solo un primo passo, benché importantissimo – ha sottolineato il presidente di Fondazione Roma, Franco Parasassi - il modello di partenariato pubblico-privato è uno degli strumenti più rapidi ed efficaci per migliorare i servizi a favore delle comunità e per una mobilità sostenibile, soprattutto a pochi mesi Giubileo. Perché detto modello funzioni, occorre, però, che le iniziative siano condivise in ogni fase, da quella progettuale a quella realizzativa, per evitare che il soggetto privato sia percepito solo come quello che mette le risorse ed il soggetto pubblico come quello che si limita a rilasciare eventuali autorizzazioni. Fondazione Roma vuole essere un modello per l’intero sistema e per altre operazioni che possono nascere, con il contributo nostro o di altri soggetti. C’è, tuttavia, un punto per noi imprescindibile – ha proseguito Parasassi – perché siamo convinti che infrastrutture come queste siano percepite come un bene comune, di cui dovranno prendersi cura in tanti: abitanti, sportivi, aziende, famiglie, istituzioni, cittadini. Il mio è un appello alla tutela di un bene che verrà utilizzato da tutti e che da tutti dovrà essere curato e manutenuto”.