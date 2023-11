La "ciclabile dei fuori sede" sarà realtà. Partiti i lavori per collegare Sapienza e Termini

C'è voluto un po', l'iter non è stavo affatto breve, ma alla fine i lavori sono iniziati: la ciclovia che collegherà l'università Sapienza alla stazione Termini sarà realtà a breve. Quella che potremmo ribattezzare la " ciclabile dei fuori sede", perché permette a chi studia in Città Universitaria di raggiungere direttamente lo scalo ferroviario, è stata finanziata con 595mila euro dal ministero delle infrastrutture e trasporti con un decreto dell'agosto 2020 in favore delle ciclovie urbane.

Via ai lavori per la ciclabile Sapienza-Termini

La ciclabile, lunga 750 metri, interessa principalmente tre assi: viale delle Scienze, viale dell'Università e via del Castro Pretorio. Il fine è quello di collegare l'entrata principale dell'ateneo, in piazzale Aldo Moro, con la stazione Termini, precisamente con l'accesso ai binari di via Marsala. Il primo tratto va da Aldo Moro all'intersezione con viale dell'Università, il secondo dall'intersezione di quest'ultima con viale delle Scienze fino all'intersezione con viale Pretoriano e via del Castro Pretorio, il terzo dall'intersezione con viale Pretoriano e via del Castro Pretorio fino a via Marsala.

Il progetto nel dettaglio

Su viale delle Scienze i lavori affidati a Roma Servizi per la Mobilità prevedono un tratto ampio 2,50 metri affiancato allo square centrale nella carreggiata direzione Policlinico, con rifacimento pavimentazione e protezione con un cordolo in polimeri. Sarà messo in sicurezza l'attraversamento semaforico con viale dell'Università con realizzazione di isole salvagente. A viale dell'Università la pista avrà una larghezza di 3 metri, al centro dello square alberato e con pavimentazione drenante. Saranno chiusi due varchi per l'inversione di marcia e messo in sicurezza un varco di immissione in piazza Confienza, realizzate nuove aiuole al posto dei varchi per ripristinare la continuità dello square. Un breve tratto di pista sarà protetto da cordolo quando si avvicina l'intersezione con viale Pretoriano. Infine, a Castro Pretorio, la ciclovia comporterà la riorganizzazione della fascia pedonale e la messa in sicurezza e riqualificazione dei tratti di pavè (il manto composto da cubetti di porfido) e dei cigli ammalorati. Sarà chiusa la svolta a destra in direzione viale Pretoriano da Termini con ampia fascia pedonale, demolite le aiutole esistenti. La ciclovia sarà alla stessa quota dei pavè a fianco del marciapiede, che verrà ampliato all'intersezione con via Marsala a protezione della pista. La prima parte dei lavori sta interessando lo spartitraffico centrale di viale dell’Università, da viale Pretoriano verso viale delle Scienze.

Patané: "Avrà un notevole impatto sul traffico della zona"

“Sono stati avviati i lavori per la realizzazione dell’itinerario ciclabile Città Universitaria/Stazione Termini” - annuncia l’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè -La ciclabile è in coerenza con gli obiettivi che ci siamo posti di innervare la città di infrastrutture per la pedonalità e la ciclabilità intorno all’ossatura principale, che è quella del trasporto su ferro. Il nostro obiettivo è di realizzare altri 150 chilometri di piste ciclabili entro la fine della legislatura, ma al di là della quantità è bene evidenziare la qualità dei chilometri nell’ottica dell’intermodalità degli spostamenti: la ciclabile che andrà dalla stazione Termini alla Città Universitaria, ad esempio, sarà lunga 750 metri, ma avrà un notevole impatto sul traffico di quella zona perché copre il primo e l’ultimo miglio tra un importante hub di trasporto pubblico e un luogo frequentato dai giovani studenti universitari, dal corpo docente e non docente”.

Un'idea che arriva da lontano

I fondi ministeriali sono arrivati ufficialmente prima dell'estate 2022, poi è partita la conferenza dei servizi. Oltre un anno fa dal II municipio, territorio interessato dall'intervento per la quasi totalità del percorso, il Pd spingeva molto perché si velocizzasse l'iter. Soprattutto i Giovani Democratici, che chiedevano una specifica ciclabile che collegasse l'ateneo: "È un polo centrale per il territorio - spiegava Federica Serratore, consigliera a via Dire Daua - quindi abbiamo pensato in accordo con gli studenti di creare questa opportunità". A suo tempo era stata avanzata anche una proposta di intitolazione: "A Rita Levi Montalcini - anticipava Serratore - che risiedeva a via di Villa Massimo, nel nostro territorio".