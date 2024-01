A San Lorenzo blitz dei "ciclo-attivisti anonimi": ridisegnata la ciclabile cancellata

Un blitz dei "ciclo-attivisti anonimi" accende la polemica sulle ciclabili a Roma. Incappucciati e a favore della telecamera dell'agenzia Ansa, il gruppo di attivisti ha ridisegnato un tratto della ciclabile di Santa Bibiana, ovvero i 50 metri della curva all'altezza di piazza di Porta San Lorenzo. "Con quest'azione vogliamo mandare un messaggio forte ai Municipi e al Comune - dice all'Ansa una delle ciclo attiviste che preferiscono rimanere anonime - le strutture per i ciclisti ci sono, ma non sono manutenute si stanno cancellando e diventano pericolose, perché un ciclista si sente protetto ma non lo è".

Un'azione che punta a lanciare un messaggio all'amministrazione Gualtieri e a chiedere conto delle ciclabili più volte promesse. Sul gruppo Salvaiciclisti-Roma, che ha rilanciato la notizia del blitz, si rilancia il tema delle ciclabili transitorie. "Chi ha scelto di muoversi a Roma in bicicletta è esasperato: le ciclabili transitorie fatte dalla precedente amministrazione si stanno cancellando. Cosa ha deciso di fare questo sindaco? E l'assessora Segnalini? Stanno aspettando che non si vedano più per far finta che non siano mai esistite".

Sulla manutenzione l'assessorato ai lavori pubblici, lo scorso 23 dicembre, raccontava i lavori in corso sulle ciclabili. "Nelle ultime due settimane è stato effettuato lo sfalcio da piante infestanti sui tracciati di tutta la Dorsale Tevere, compresa anche la banchina (da Castel Giubileo fino al Ponte di Mezzocammino), la Dorsale Aniene (da via Nomentana a viale Tiziano), e della pista di Ostia antica. Inoltre, è stata eseguita la pulizia dal verde infestante in via Vitorchiano dove il Csimu ha proceduto anche alla messa in sicurezza di 400 metri di costone adiacente alla pista. Durante le lavorazioni, in collaborazione con Ama, è stata effettuata anche la rimozione di materiali abbandonati e la ripulitura in via del Baiardo, all'interno dell'area a verde tra l'Olimpica e i circoli sportivi. Gli interventi sono stati svolti su 70 chilometri di piste ciclopedonali con un importo complessivo di circa 200mila euro del bilancio capitolino".

A seguito del blitz dal M5S capitolino arriva l'affondo contro l'amministrazione Gualtieri. A firmarlo l'ex sindaca Virginia Raggi e l'ex assessora, prima ai trasporti e poi ai lavori pubblici, Linda Meleo che oggi guida la pattuglia grillina in aula Giulio Cesare: "L’Amministrazione Gualtieri latita sul fronte delle manutenzioni legate alla mobilità sostenibile al punto che i ciclisti sono costretti a ridipingere da soli le ciclabili sbiadite, come è successo a piazza di Porta San Lorenzo".

La critica pentastellata è diretta a Segnalini: "Di fronte a un tale gesto di impegno civico e di protesta, si sperava al Campidoglio almeno un po’ di autocritica. Invece l'Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini ha risposto di aver lanciato, lo scorso dicembre, una manutenzione delle ciclabili da 200mila euro per 70 chilometri, probabilmente inconsapevole di quanto veramente poco sia questa cifra per assicurare la dovuta manutenzione dei tracciati. E ci sono state pure delle occasioni perse: con l’esternalizzazione ad Anas del rifacimento delle strade, si sarebbe dovuto approfittare per cambiarne la conformazione: ampliare i marciapiedi e realizzare nuove piste e corsie ciclabili. Invece, nulla di fatto".

Quindi la chiusura è un riferimento al passato: "Su questo l'amministrazione Raggi poteva vantare un accordo quadro di manutenzione da un milione all'anno, oltre a un piano straordinario da 150 chilometri di ciclabili transitorie e un Pums da 293 chilometri. Perché questi progetti di mobilità sostenibile sono stati abbandonati?".