Hamburger gratis: ad Ostiense centinaia in coda per i panini di Cicciogamer89

“Tu vieni, il cibo lo offriamo noi!” Non se lo sono fatti ripetere due volte centinaia di ragazzi che, a partire dalle 9 di sabato 20 gennaio, si sono messi in coda ad Ostiense.

L'apertura per un giorno

In via Pellegrino Matteucci Cicciogamer89, al secolo Mirko Alessandrini, ha dato appuntamento al suo vasto esercito di follower che, solo su youtube, superano i 3,6 milioni di utenti. Ad Ostiense l’influencer, celebre per le sue spiegazioni dei videogiochi, ha aperto per un giorno il proprio locale, dedicato alla somministrazione di panini.

In coda per un panino

“In occasione dell’apertura per un giorno dello store dei Burger di Cicciogamer89 avrai l’occasione di incontrare Ciccio e mangiare gratis!” Un appello immediatamente colto dai giovanissimi che si sono messi in coda per assaggiare un panino e per conoscere il trentatreenne romano che, attraverso i propri canali social, aveva lanciato l’invito a presentarsi ad Ostiense.