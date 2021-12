'Ciao Povery', la pubblicità snob invade Roma nord

‘Ciao Povery’ scritto a caratteri cubitali su uno sfondo non a caso color oro, e poi ancora ‘Solo per chi ha i domestici’. Con questi messaggi dal tono elitario, che a molti sa di classisimo, un’agenzia che si occupa di immobili di pregio tenta di catturare l’attenzione dei passanti. Soprattutto a Roma nord.

Ciao Povery: la pubblicità snob invade Roma

La campagna pubblicitaria, destinata a far discutere, ha già invaso le strade della Capitale soprattutto nelle zone di Corso Trieste, Parioli e Prati. D’altronde quegli immobili e quegli uffici sono destinati ad un target piuttosto ristretto: appartamenti ed attici da sogno, prezzi da capogiro. Ironia, marketing goliardico o classismo? Qualcuno nella Capitale si interroga. Sebbene sul sito dell’agenzia e sui vari profili social ufficiali dei cartelloni pubblicitari sparsi per le vie del centro non ve ne sia traccia, Twitter e Instagram già mormorano. Battute, sarcasmo e anche qualche nota di fastidio per quei messaggi dal tono sicuramente ironico ma piuttosto snob.

Roma nord vs Roma sud: dalla serie al “Vietnam” di Castellitto

Sui social si ripropone per l’ennesima volta la dicotomia tra Roma nord e Roma sud: quella che aveva fatto tanto ridere nella serie degli Actual, la stessa che nell’ultima settimana ha suscitato l’ilarità del web grazie alle parole di Pietro Castellitto. “Non credo esista un posto più feroce. Chi è cresciuto a Roma Nord, ha fatto il Vietnam” - ha detto l’attore figlio d’arte in un’intervista. Da li social invasi da meme e battute.

Oggi tocca all’agenzia immobiliare di lusso, forse pronta a prendersi qualche momento di gloria sul web: tra chi ne apprezza lo spirito e chi già è sull’orlo della critica feroce. Bene o male, purchè se ne parli.