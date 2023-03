Chiusure notturne in autostrada a Roma dal 20 al 22 marzo: tutte le informazioni

Si prospettano notti intense per gli automobilisti della Capitale che vedranno interruzioni e chiusura autostradali a partire da lunedì 20 fino al 23 marzo.

Sulla Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli nelle notti di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 marzo 2023 (orario 21:00-05:00) sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento del Grande Raccordo Anulare e Settebagni verso la A1 Milano-Napoli e contestualmente sarà chiusa l’area di servizio Salaria est. La chiusura si deve per consentire i lavori di pavimentazione. Come strada alternativa da seguire Anas consiglia di percorrere la SS4 Salaria ed entrare sulla Diramazione Roma nord dallo svincolo di Settebagni.

Nella notte (con orario 22:00-05:00) tra mercoledì 22 e giovedì 23 marzo saranno chiuse la rampa di svincolo che dalla D19 Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata interna del G.R.A verso Tuscolana/Appia e la stazione di servizio Tuscolana est tra Torrenova e il G.R.A., verso Roma. Come percorso alternativa si suggerisce la rampa di svincolo che dalla Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata esterna del G.R.A. in direzione Casilina e, seguendo le indicazioni per l'inversione di marcia, riprendere la carreggiata interna o, in alternativa, uscire allo svincolo di Torrenova.