Piazza della Repubblica: pullman perde olio in strada, chiusa la strada

Non solo la sfilata dei Granatieri di Sardegna, ma anche una perdita di olio motore. Questo quanto ha mandato in tilt la circolazione stradale di piazza della Repubblica. A sporcare la sede stradale un pullman che ha disperso dell'olio su via Vittorio Emanuele Orlando, strada che da largo di Santa Susanna arriva a via Nazionale e permette di tornare sulla via Nomentana . Da qui l'intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale con i vigili che hanno chiuso il tratto di strada interessato dalla perdita deviando il traffico veicolare su via Giuseppe Romita, in attesa della pulizia e della messa in sicurezza del tratto di strada interessato dal problema.

La sfilata dei Granatieri di Sardegna

Zona di piazza della Repubblica e Castro Pretorio dove erano programmate altre chiusure: via San Martino della Battaglia, piazza Indipendenza, via Solferino, via Enrico De Nicola e poi piazza della Repubblica, dove 500 soldati in alta uniforme e le cariche dello Stato hanno partecipato alla messa - in programma alle 10:30 - alla chiesa di Santa Maria degli Angeli per commemora don Albero Genovese, Duca di San Pietro, che diede vita nel 1744 a Cagliari al Reggimento di Sardegna.